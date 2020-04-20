Почаев закрывают на карантин, приезжих просят покинуть город

Украина

В Тернопольской области, где официально подтверждено 414 случаев заражения коронавирусом, с 21 апреля на въезд и выезд закрывают Почаев (город находится в Кременецком районе области).

Решение приняли в Кременце на внеочередном заседании районной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Запрет будет действовать с 10 утра 21 апреля, сообщила в Facebook Зоя Карпюк.

В своем посте женщина призвала жителей города возвращаться, а гостей Почаева покинуть его.

В Почаев с 21 апреля сможет заехать по спецпропусам только спецтранспорт, который обеспечивает жизнедеятельность города.

Отметим, по состоянию на 10:00 20 апреля в Почаеве зарегистрировано 13 новых больных коронавирусом. Это половина всех выявленных случаев инфицирования в сутки по Тернопольской области.

В Кременецком районе, который вышел на второе место по области, в целом количество инфицированных коронавирусом возросло до 42 человек. По данным областного лабораторного центра Минздрава, на первом остается Монастыриский район, где подтвержден 161 случай заболевания.

Напомним, Почаевская лавра, которая находится в Кременецком районе, стала эпицентром в Тернопольской области, откуда распространяется коронавирусная инфекция.

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