- 17:56 В Виннице вынесли приговор похитителю мощей святого Николая
- 17:36 Жителя Херсонщины оштрафовали на 17 тысяч за отсутствие медицинской маски
- 17:30 Сейчас еще даже не начало пика эпидемии COVID-19 в Украине, он может быть осенью, — вирусолог
- 17:17 «Меня приковали цепью на целый день»: шокирующие признания самой яркой «пацанки»
- 17:13 Тележурналистка во время прямого эфира случайно показала голого мужа
- 17:03 Почаев закрывают на карантин, приезжих просят покинуть город
- 16:41 «Зачем вы нам врете?!»: сеть впечатлил пост возмущенного врача скорой помощи
- 16:28 Германия подтвердила, что санкции с России не снимут, несмотря на пандемию COVID-19
- 16:24 Путин уже не тот: Портников указал на резкое изменение поведения президента РФ
- 16:11 На Донбассе полиции пришлось открыть огонь, чтобы предотвратить массовые беспорядки
- 16:05 Под Мелитополем пьяные селяне избили полицейский патруль и угнали служебное авто
- 16:00 Уже скоро: ученые вычислили дату пика смертности от коронавируса в Украине
Почаев закрывают на карантин, приезжих просят покинуть город
В Тернопольской области, где официально подтверждено 414 случаев заражения коронавирусом, с 21 апреля на въезд и выезд закрывают Почаев (город находится в Кременецком районе области).
Решение приняли в Кременце на внеочередном заседании районной комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Запрет будет действовать с 10 утра 21 апреля, сообщила в Facebook Зоя Карпюк.
В своем посте женщина призвала жителей города возвращаться, а гостей Почаева покинуть его.
В Почаев с 21 апреля сможет заехать по спецпропусам только спецтранспорт, который обеспечивает жизнедеятельность города.
Отметим, по состоянию на 10:00 20 апреля в Почаеве зарегистрировано 13 новых больных коронавирусом. Это половина всех выявленных случаев инфицирования в сутки по Тернопольской области.
В Кременецком районе, который вышел на второе место по области, в целом количество инфицированных коронавирусом возросло до 42 человек. По данным областного лабораторного центра Минздрава, на первом остается Монастыриский район, где подтвержден 161 случай заболевания.
Напомним, Почаевская лавра, которая находится в Кременецком районе, стала эпицентром в Тернопольской области, откуда распространяется коронавирусная инфекция.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.