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Билл и Мелинда Гейтс купили особняк с видом на океан за 43 миллиона долларов — фото интерьеров

Вслед за самой молодой миллиардершей в мире Кайли Дженнер, купившей себе особняк за 36,5 миллионов долларов, роскошным жильем в Калифорнии обзавелись также Билл и Мелинда Гейтс. 64-летний мультимиллиардер, основатель Microsoft и один из самых богатых людей мира, приобрел дом с видом на океан в пригороде Сан-Диего, уплатив за него 43 миллиона долларов. Дом ранее принадлежал бывшей жене американского миллиардера Буна Пикенса, скончавшегося в сентябре прошлого года. Особняк достался Мэделин Полсон после из развода в 2012 году.

Как сообщает The Wall Street Journal, здесь имеется живописная терраса, шесть спален, четыре санузла, театр, спа-салон, бассейн, джакузи на десять персон, теннисные корты, оранжерея и два гостевых домика. Общая площадь дома со всеми «приложениями» — 930 квадратных метров.

В настоящее время Билл и Мелинда проживают в городе Медина (штат Вашингтон). Состояние Гейтса оценивается на данный момент примерно в 99,5 миллиарда долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Я покорила сердце Билла Гейтса, обыграв его в математической игре, — Мелинда Гейтс.



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