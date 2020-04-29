26.97 / 27.24 29.03 / 29.50
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Билл и Мелинда Гейтс купили особняк с видом на океан за 43 миллиона долларов — фото интерьеров

10:01 29 апреля 2020 320
Билл и Мелинда Гейтс
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Вслед за самой молодой миллиардершей в мире Кайли Дженнер, купившей себе особняк за 36,5 миллионов долларов, роскошным жильем в Калифорнии обзавелись также Билл и Мелинда Гейтс. 64-летний мультимиллиардер, основатель Microsoft и один из самых богатых людей мира, приобрел дом с видом на океан в пригороде Сан-Диего, уплатив за него 43 миллиона долларов. Дом ранее принадлежал бывшей жене американского миллиардера Буна Пикенса, скончавшегося в сентябре прошлого года. Особняк достался Мэделин Полсон после из развода в 2012 году.

Как сообщает The Wall Street Journal, здесь имеется живописная терраса, шесть спален, четыре санузла, театр, спа-салон, бассейн, джакузи на десять персон, теннисные корты, оранжерея и два гостевых домика. Общая площадь дома со всеми «приложениями» — 930 квадратных метров.

В настоящее время Билл и Мелинда проживают в городе Медина (штат Вашингтон). Состояние Гейтса оценивается на данный момент примерно в 99,5 миллиарда долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Я покорила сердце Билла Гейтса, обыграв его в математической игре, — Мелинда Гейтс.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

стрижка в парикмахерской

Под Одессой женщина постриглась в салоне и «сдала» заведение в полицию за нарушение карантина

Боевики переименовали Донецк и Луганск: в сети указали на новую технологию Кремля

Боевики переименовали Донецк и Луганск: в сети указали на новую технологию Кремля

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Билл и Мелинда Гейтс

Билл и Мелинда Гейтс купили особняк с видом на океан за 43 миллиона долларов — фото интерьеров

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер