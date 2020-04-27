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Кайли Дженнер купила особняк за 36,5 миллиона долларов — фото интерьеров
Американская модель и бизнес-леди Кайли Дженнер, считающаяся самой молодой в мире миллиардершей, самостоятельно заработавшей свое состояние, купила себе роскошный особняк в Лос-Анджелесе, уплатив за него 36,5 миллионов долларов. Изначально за него просили 45 миллионов, так что 22-летней Кайли пришлось поторговаться.
Как сообщает издание TMZ, площадь одноэтажного дома — около 1500 квадратных метров. Он находится по соседству со знаменитым особняком Playboy, принадлежавшим Хью Хефнеру.
В новом доме Дженнер насчитывается семь спален и 14 санузлов. К основному дому прилегают гостевые апартаменты. На частной парковке могут разместиться до 20 автомобилей.
Здесь имеется кинотеатр, бассейн, спортплощадки, бильярдная комната.
Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Кайли Дженнер шокировала фанатов, появившись на публике без макияжа.
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