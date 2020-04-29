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Украина

Под Одессой женщина постриглась в салоне и «сдала» заведение в полицию за нарушение карантина

10:30 29 апреля 2020 118
стрижка в парикмахерской
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Измаильский горрайонный суд Одесской области оштрафовал на 17 тысяч гривен парикмахера, работавшего во время карантина. Мастер, находясь в парикмахерском салоне, обслужила посетительницу, проигнорировав ограничения, введенные Кабинетом министров, чем нарушила административное законодательство.

О нарушении в полицию сообщила сама клиентка. Согласно показаниям женщины, работающей барменом в Украинском Дунайском пароходстве, 15 апреля днем она пришла в салон, чтобы сделать маникюр и подстричься. А после всех процедур заявила в полицию о правонарушении.

Материалы дела уже направлены в суд. По документам, мастер, находясь в салоне, предоставляла парикмахерские услуги, нарушив, таким образом, соответствующее постановление Кабинета министров Украины от 8 апреля, запрещающего в период карантина вести указанный вид деятельности.

Парикмахер в суде свою вину признала частично, заявив, что предоставила услуги только самим сотрудникам салона. Между тем в судебном постановлении указывается, что к материалам дела приложены фотографии, на которых видно: входная дверь парикмахерской открыта, людям предоставляются услуги.

Изучив материалы, суд применил к нарушительнице административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен. Также постановлено взыскать еще 420,2 гривни судебного сбора.

Возникает логичный вопрос: почему не наказана сама заявительница, которая также нарушила законодательство и действующие нормы?

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что Житомирский горсовет принял решение об ослаблении карантинных ограничений уже с 1 мая, разрешив работу парикмахерских и рынков. А в Киеве парикмахерские и салоны красоты смогут начать работу только с 12 мая.

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