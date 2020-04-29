Обезьяний хлеб с хрустящей корочкой: легкий рецепт лакомства (фото)

Стиль жизни

Хлеб — всему голова. Об этой истине еще раз напомнила ситуация с пандемией. Хлеб — это вкусно и сытно. Да и пользы от него немало, о чем написаны учеными целые трактаты. Сейчас, в период карантина, многие хозяйки начали печь его чаще. Ведь поход в магазин стал настоящим стрессом. К тому же считается, что аромат свежего хлеба в доме — это аромат счастья и благополучия, настоящего домашнего уюта. О том, как приготовить хлеб в домашних условиях, «ФАКТАМ» рассказала кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. Также она поделилась секретами, как минимизировать мытье посуды после выпечки.

— Домашний хлеб — настоящее объедение, — говорит Элла Иванова. — Когда вы выпекаете его сами, знаете, что в его составе никакой химии. Все исключительно натуральное!

— Какой хлеб вы посоветуете приготовить?

— Обезьяний. Да-да, не удивляйтесь названию. Обезьяний хлеб состоит из отдельных булочек. Отламывают их руками, отсюда, видимо, и название. Чаще его делают сладким — с сахаром и корицей. А у меня соленый вариант.

— Поделитесь рецептом?

- С удовольствием! Этот хлеб с нежной мякотью и хрустящей корочкой — настоящее объедение. Подают его теплым.

Обезьяний хлеб 1 яйцо 50 г молока 1 г соли 5 г сахара 4 г сухих дрожжей 150 г белой муки 50 г цельно-зерновой муки 100 г колбасы 100 г сыра Копченая паприка Сумах Лимонный перец Кайенский перец 20 г оливкового масла В миску добавляем яйцо, молоко, соль, сахар, дрожжи. Затем — два вида муки и замешиваем тесто. В конце замеса — 20 г растительного масла. Даем тесту подняться. Делим тесто на порции. В емкость добавляем колбасу, специи, сыр и оливковое масло. Соединяем с тестом, аккуратно перемешиваем. Выкладываем в форму, оставляем на 30 минут. Выпекаем при температуре 180 градусов 25−30 минут. Время выпечки зависит от формы и духовки. Приятного аппетита!

Обезьяний хлеб – лакомство необычное (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Какой сыр лучше использовать?

— Тот, что есть в холодильнике. Можно испечь такой хлеб с миксом сыров или с сыром и чесноком — тоже будет вкусно. Важно использовать натуральный сыр, а не сырный продукт.



— Какой еще оригинальный хлеб посоветуете приготовить?

— Домашний хлеб на чае из ромашки. Это необыкновенно вкусно.

Домашний ромашковый хлеб 5 пакетиков ромашкового чая 400 мл воды 30 г прессованных живых дрожжей 15 г соли 20 г сахара 800 г муки жернового помола 7 г уксуса 30 г растительного масла Завариваем чай в горячей воде и даем настояться. Добавляем дрожжи и сахар. Оставляем на 15 минут. Затем добавляем уксус, масло растительное и муку. Хорошо вымешиваем тесто. Оставляем примерно на 2 часа для подъема. За это время пару раз обминаем. Формируем хлеб и даем постоять 30−40 минут. Выпекаем при температуре 170 градусов до готовности.

Домашний хлеб с ромашкой наверняка пробовали не многие (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Еще порекомендую испечь тыквенный хлеб, — продолжает Элла Иванова. - Сделать такой хлеб просто — нам не надо готовить опару и долго замешивать. В основе хлеба — тыквенное пюре. Его можно приготовить разными способами. Тыкву отварить или приготовить на пару. Но мой самый любимый способ приготовления — запечь в духовке.

Тыквенный хлеб 350 г пюре тыквы 25 г растительного масла 3 желтка 3 г соли Куркума 4 г сухих дрожжей 30 г сахара 10 г ванильного сахара 450−500 г муки Приготовим пюре тыквы. В емкость добавляем пюре, желтки, дрожжи, сахар, куркуму, хорошо размешиваем Добавляем соль, ванильный сахар, масло и муку. Хорошо вымешиваем тесто и оставляем для расстойки. Через час мы сделаем обминку и оставим еще на 1 час. Формируем хлеб и смазываем желтком, разведенным с водой. Выпекаем при температуре 170 градусов до готовности.

Тыквенный хлеб сытный и вкусный (фото из альбома Эллы Ивановой)

— А как приготовить кукурузный хлеб?

— Я очень люблю этот хлеб. И с удовольствием поделюсь рецептом. Чтобы хлеб получился ароматным, добавьте цедру цитрусовых.

Хлеб кукурузный 600−700 г муки 500 г кукурузной муки 100 г сливочного масла 40 г прессованных дрожжей Соль 100 г сахара 50 г меда 20 г ванильного сахара 500 г молока 3 яйца Цедра цитрусовых В теплое молоко добавляем дрожжи. Яйца взбиваем с сахаром. Масло немного подогреваем. В молоко и дрожжи добавляем все ингредиенты, замешиваем тесто. Оставляем для расстойки на 1−2 часа. Формируем наш хлеб, оставляем до увеличения объема. Выпекаем при температуре 170 градусов до готовности.

Кукурузный хлеб можно приготовить с цедрой цитрусовых (фото из альбома Эллы Ивановой)

— Многие хозяйки не любят иметь дело с выпечкой, чтобы потом не мыть горы посуды и долго не убирать на кухне. А у вас есть какие-то лайфхаки?

— Стараюсь замешивать тесто в одной посуде и минимально использовать оборудование. Самый хороший инструмент — руки: всегда чистые и передают тесту душу.

— Как посоветуете хранить хлеб?

— Я всегда храню его в холодильнике. У меня даже нет хлебницы. Если много хлеба, нарезаю его на порции. Заворачиваю в плёнку и помещаю в морозилку. Если есть микроволновка, то потом разогреваем. Или можно просто достать хлеб за полчаса до обеда.

— Сколько же можно хранить хлеб в морозилке?

— Хоть месяц. Это избавит вас от регулярных походов в магазин.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Не бойтесь экспериментировать на кухне. Создавайте новые вкусы!

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