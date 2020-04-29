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Обезьяний хлеб с хрустящей корочкой: легкий рецепт лакомства (фото)
Хлеб — всему голова. Об этой истине еще раз напомнила ситуация с пандемией. Хлеб — это вкусно и сытно. Да и пользы от него немало, о чем написаны учеными целые трактаты.
Сейчас, в период карантина, многие хозяйки начали печь его чаще. Ведь поход в магазин стал настоящим стрессом. К тому же считается, что аромат свежего хлеба в доме — это аромат счастья и благополучия, настоящего домашнего уюта.
О том, как приготовить хлеб в домашних условиях, «ФАКТАМ» рассказала кулинар из Кривого Рога Элла Иванова. Также она поделилась секретами, как минимизировать мытье посуды после выпечки.
— Домашний хлеб — настоящее объедение, — говорит Элла Иванова. — Когда вы выпекаете его сами, знаете, что в его составе никакой химии. Все исключительно натуральное!
— Какой хлеб вы посоветуете приготовить?
— Обезьяний. Да-да, не удивляйтесь названию. Обезьяний хлеб состоит из отдельных булочек. Отламывают их руками, отсюда, видимо, и название. Чаще его делают сладким — с сахаром и корицей. А у меня соленый вариант.
— Поделитесь рецептом?
- С удовольствием! Этот хлеб с нежной мякотью и хрустящей корочкой — настоящее объедение. Подают его теплым.
Обезьяний хлеб
1 яйцо
50 г молока
1 г соли
5 г сахара
4 г сухих дрожжей
150 г белой муки
50 г цельно-зерновой муки
100 г колбасы
100 г сыра
Копченая паприка
Сумах
Лимонный перец
Кайенский перец
20 г оливкового масла
В миску добавляем яйцо, молоко, соль, сахар, дрожжи. Затем — два вида муки и замешиваем тесто. В конце замеса — 20 г растительного масла. Даем тесту подняться.
Делим тесто на порции. В емкость добавляем колбасу, специи, сыр и оливковое масло. Соединяем с тестом, аккуратно перемешиваем. Выкладываем в форму, оставляем на 30 минут. Выпекаем при температуре 180 градусов 25−30 минут. Время выпечки зависит от формы и духовки. Приятного аппетита!
— Какой сыр лучше использовать?
— Тот, что есть в холодильнике. Можно испечь такой хлеб с миксом сыров или с сыром и чесноком — тоже будет вкусно. Важно использовать натуральный сыр, а не сырный продукт.
— Какой еще оригинальный хлеб посоветуете приготовить?
— Домашний хлеб на чае из ромашки. Это необыкновенно вкусно.
Домашний ромашковый хлеб
5 пакетиков ромашкового чая
400 мл воды
30 г прессованных живых дрожжей
15 г соли
20 г сахара
800 г муки жернового помола
7 г уксуса
30 г растительного масла
Завариваем чай в горячей воде и даем настояться. Добавляем дрожжи и сахар. Оставляем на 15 минут.
Затем добавляем уксус, масло растительное и муку. Хорошо вымешиваем тесто.
Оставляем примерно на 2 часа для подъема. За это время пару раз обминаем.
Формируем хлеб и даем постоять 30−40 минут. Выпекаем при температуре 170 градусов до готовности.
— Еще порекомендую испечь тыквенный хлеб, — продолжает Элла Иванова. - Сделать такой хлеб просто — нам не надо готовить опару и долго замешивать. В основе хлеба — тыквенное пюре. Его можно приготовить разными способами. Тыкву отварить или приготовить на пару. Но мой самый любимый способ приготовления — запечь в духовке.
Тыквенный хлеб
350 г пюре тыквы
25 г растительного масла
3 желтка
3 г соли
Куркума
4 г сухих дрожжей
30 г сахара
10 г ванильного сахара
450−500 г муки
Приготовим пюре тыквы. В емкость добавляем пюре, желтки, дрожжи, сахар, куркуму, хорошо размешиваем
Добавляем соль, ванильный сахар, масло и муку. Хорошо вымешиваем тесто и оставляем для расстойки.
Через час мы сделаем обминку и оставим еще на 1 час. Формируем хлеб и смазываем желтком, разведенным с водой. Выпекаем при температуре 170 градусов до готовности.
— А как приготовить кукурузный хлеб?
— Я очень люблю этот хлеб. И с удовольствием поделюсь рецептом. Чтобы хлеб получился ароматным, добавьте цедру цитрусовых.
Хлеб кукурузный
600−700 г муки
500 г кукурузной муки
100 г сливочного масла
40 г прессованных дрожжей
Соль
100 г сахара
50 г меда
20 г ванильного сахара
500 г молока
3 яйца
Цедра цитрусовых
В теплое молоко добавляем дрожжи. Яйца взбиваем с сахаром. Масло немного подогреваем. В молоко и дрожжи добавляем все ингредиенты, замешиваем тесто. Оставляем для расстойки на 1−2 часа.
Формируем наш хлеб, оставляем до увеличения объема. Выпекаем при температуре 170 градусов до готовности.
— Многие хозяйки не любят иметь дело с выпечкой, чтобы потом не мыть горы посуды и долго не убирать на кухне. А у вас есть какие-то лайфхаки?
— Стараюсь замешивать тесто в одной посуде и минимально использовать оборудование. Самый хороший инструмент — руки: всегда чистые и передают тесту душу.
— Как посоветуете хранить хлеб?
— Я всегда храню его в холодильнике. У меня даже нет хлебницы. Если много хлеба, нарезаю его на порции. Заворачиваю в плёнку и помещаю в морозилку. Если есть микроволновка, то потом разогреваем. Или можно просто достать хлеб за полчаса до обеда.
— Сколько же можно хранить хлеб в морозилке?
— Хоть месяц. Это избавит вас от регулярных походов в магазин.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Не бойтесь экспериментировать на кухне. Создавайте новые вкусы!
Ранее кулинар и кулинарный блогер из Израиля Иля Антеб поделилась с «ФАКТАМИ» рецептами вкусных блюд из картофеля.
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