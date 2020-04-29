Деньги

Паспорт при переводе денег и подтверждение их происхождения: новые правила финансовых операций в Украине

Со вторника, 28 апреля, в Украине изменились правила некоторых финансовых операций граждан и юридических лиц. Государство будет по-новому контролировать финансовые потоки. В связи с этим у многих людей возникает немало вопросов о том, как теперь осуществлять денежные переводы и совершать безналичные платежи. Национальный банк Украины опубликовал разъяснение по многим насущным вопросам, связанным с идентификацией граждан при поведении различных финансовых операций.

«Переводы граждан со счета на счет осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме»

В НБУ отметили, что вступление в силу новых норм Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» никак не повлияет на большинство обычных операций по переводу денег. Не должно возникать проблем с дистанционной оплатой коммунальных услуг, других услуг и товаров, уплатой налогов или с другими обычными переводами граждан, в частности с карты на карту. Чтобы подробнее объяснить нормы закона, Национальный банк подготовил ответы на самые актуальные вопросы по этому поводу.

— Если человек имеет 10 000 гривен, которые хочет передать родственнику или знакомому, как он должен это сделать и идентифицироваться? Надо ли идти в отделение банка и с какими документами?

— Если гражданин имеет эти средства на своем счете, то лучше осуществить безналичный платеж на счет знакомого или родственника. Такие платежи осуществляются, как и раньше, без ограничений по сумме. Ведь владельцы счетов уже идентифицированы и верифицированы банками. Такую уплату просто и удобно осуществлять удаленно — с помощью дистанционных сервисов банка. Если же гражданин имеет исключительно наличные деньги, тогда платеж можно сделать так:

* в отделении банка, имея с собой паспорт; * через устройства с функцией приема наличных — терминалы самообслуживания, банкоматы (далее — ПТКС), технологически смогут обеспечить верификацию плательщика. Если это, например, ПТКС банка, в котором плательщик имеет карточку, тогда банк сможет верифицировать его с помощью такой карточки.

В любом случае финансовые компании имеют достаточно времени, чтобы оборудовать ПТКС различными техническими возможностями. Ведь НБУ установил длительный переходный период — до конца 2020 года.

— Если переводишь средства родственнику, надо ли делать перевод меньше 5 000 гривен? Как часто можно делать переводы по 5 000 гривен?

— Безналичные платежи с карты на карту или со счета на счет, как и раньше, можно осуществлять без каких-либо ограничений, и дробить платежи на части не требуется. Владельцы банковских счетов, к которым привязаны платежные карточки, и сейчас уже достаточно идентифицированы. Банки располагают информацией о каждом владельце счета и владельце карточки. Они знают привычные операции по истории его платежей, имеют информацию, которую он сам предоставил банку, открывая счет. Кроме того, обычные операции граждан на небольшие суммы не являются объектом финансового мониторинга. Ведь это — низкорисковые операции, банк их не будет тщательно проверять. Зато новый закон смещает акцент на анализ рисковых и крупномасштабных операций на сумму свыше 400 тысяч гривен.

Более того, Национальный банк никогда не требовал, чтобы клиенты банков предоставляли информацию об источниках происхождения средств по обычным операциям на небольшие суммы.

«Обычные операции украинцев не являются объектом проверок для финансового мониторинга»

— Заблокируют ли платежную карту, если клиент дважды за день получил на нее по 5 000 гривен от родственника или знакомого?

— Нет. Зачисление на карточные счета клиентов — то есть обычные операции украинцев — не являются объектом проверок для финансового мониторинга. Такие низкорисковые операции не интересуют банки.

Однако финансовые учреждения должны выполнять некоторые технические требования закона, например, присвоить каждой операции свой уникальный номер. За время переходного периода они смогут выполнить все технические работы для этого.

— Если гражданин хочет перевести в отделении банка наличными более 5 000 гривен, имея при себе паспорт, должен ли он подтвердить их происхождение? Например, перечисляя средства за услуги, помогая родным и тому подобное.

— Нет, не должен. Гражданам не надо для каждого небольшого платежа иметь при себе справку о доходах или другие документы. Это касается не только перевода средств другим людям и оплаты товаров и услуг, но и перевода на свой счет. Подтверждать происхождение денег надо только во время больших операций — более 400 тысяч гривен.

— Нужна ли идентификация при переводе через терминалы самообслуживания на карту, например, 10 000 гривен?

— Такой платеж можно сделать в отделении банка, имея с собой паспорт, или через ПТКС, который технологически может обеспечить верификацию плательщика, то есть считать данные с его карточки. Если ПТКС имеет следующие технологические функции, тогда можно спокойно совершить сделку на ту сумму, которая нужна клиенту. Если нет, тогда в ПТКС будет установлен лимит и клиент просто не сможет осуществить операцию на сумму более 5 000 гривен.

— Нужна ли идентификация при переводе с карты на другую карту 10 000 гривен?

— Нет, не нужна. Ведь все держатели карт уже идентифицированы банками. Они спокойно могут осуществлять переводы, как и раньше, без всяких ограничений. Банки уже имеют информацию о них.

— А как насчет пополнения кредитки через терминал?

— Это возможно. До 5 000 гривен в ПТКС можно пополнить наличными счет или карту без идентификации плательщика. От 5 000 гривен — через банковское отделение или ПТКС, который технологически может обеспечить верификацию плательщика, то есть считать данные с его карточки.

— Как быть с переводом из-за границы на валютный счет? Есть ли лимиты, ограничения?

— Поскольку речь идет о валютном счете уже идентифицированного клиента банка, никаких лимитов на зачисление средств на счет законодательством не установлено.

— А как можно будет получить перевод свифтом на карту?

— Здесь речь идет о переводе средств в иностранной валюте, который осуществляется со счета на счет. То есть это уже идентифицированные клиенты банка. Он уже имеет информацию об этих людях, изучил и понимает их обычные операции. Если банку такой перевод покажется необычным и у него возникнут вопросы, то необходимо лишь объяснить банку суть операции.

«Банк не блокирует безосновательно счета клиентов, если имеет о них всю необходимую информацию»

— Нужна ли идентификация при покупке товара в интернет-магазине на сумму 40 тысяч гривен, если это перевод на карту, а поставка товара будет через почтового оператора?

— Если оплата картой осуществляется в интернет-магазине за товар или услугу, то такой перевод средств необходимо лишь сопровождать номером карточки плательщика. Это одно из исключений по идентификации, предусмотренное в законе.

— Нужна ли идентификация при переводе наличных на сумму 10 тысяч гривен через международную систему перевода средств?

— Да, при осуществлении этой операции необходимо идентифицировать и верифицировать плательщика. То есть клиенту надо иметь с собой паспорт и объяснить, что это за платеж, например, указать в реквизитах, что это помощь родственникам.

— Если речь идет о переводе свыше 400 тысяч гривен и нет подтверждения об источниках их происхождения, могут ли счет заблокировать, а средства на нем — заморозить?

— Банк не блокирует безосновательно счета клиентов, если имеет о них всю необходимую информацию. Открывая счет, клиент предоставляет банку данные о себе, о личных доходах и тому подобное. Банк ежедневно наблюдает и знает историю операций клиента, знает, какие из них являются обычными для него. Поэтому, только если речь идет о нетипичной операции, на соответствующей финансовым возможностям клиента, банк обратится за соответствующими пояснениями. Если клиент объяснит, что это, например, результат получения наследства, тогда банк осуществит операцию и клиент сможет спокойно использовать эти средства.

— Можно ли делать платежи на благотворительные цели, например, 10 000 гривен — на лечение людей? Как теперь с этим будет?

— Все будет по-прежнему. Никаких ограничений на безналичные платежи закон не устанавливает.

— Как пользоваться электронным кошельком? Нужно ли клиенту идентифицироваться? И какие документы надо показать? Будут ли идентифицировать пользователей мобильных операторов?

— Да, идентификация и верификация владельцев электронных кошельков потребуется. Но не тех кошельков, которые используются абонентами для оплаты мобильных услуг. Закон не устанавливает требований к мобильным операторам. Речь идет о клиентах, самостоятельно открывающих электронные кошельки, чтобы осуществлять по ним различные операции — покупать товары, платить за услуги. Таких пользователей финансовые учреждения должны будут до конца года идентифицировать и верифицировать. Обычно для этого нужно будет их паспорт и идентификационный код. Операции через такие кошельки будут лимитированными, и если клиент будет придерживаться этих лимитов, он сможет пройти упрощенную идентификацию.

Кроме того, разъяснение гласит, что Национальный банк Украины также получает от потребителей финансовых услуг разнообразные вопросы, не относящиеся к его компетенции. В частности речь идет об идентификации и верификации:

* риелторов клиентов, желающих приобрести недвижимость; * клиентов во время проведения налоговой консультации; * клиентов, делающих ставку букмекерской конторе или играют в лотерею; * при покупке драгоценностей на сумму выше, чем 50 тысяч гривен; * получателя страховых выплат и тому подобное.

В НБУ отметили, что эти вопросы относятся к компетенции других финансовых регуляторов. Но вскоре будут предоставлены подробные соответствующие разъяснения.

Стоит напомнить, что ранее Национальный банк изменил порядок раскрытия банковской тайны, упростив эту процедуру для следственных и контролирующих органов. Отныне получить информацию без решения суда, лишь по письменному запросу, могут органы прокуратуры, Государственное бюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро. Ранее такими полномочиями обладали СБУ, Налоговая служба, Нацполиция, Антимонопольный комитет Украины.

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