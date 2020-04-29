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Дочь звезды 90-х зверски избили толпой на пляже
16-летнюю дочь российской звезды 90-х Саши Зверевой, которая с семьей сейчас живет в США, избила толпа подростков. Об этом экс-солистка группы «Демо» написала в соцсетях, отметив, что дочь в очень подавленном состоянии.
«На мою 16-летнюю дочь Василису вчера в районе 7 часов вечера было совершено разбойное нападение с нанесением увечий», — сообщила Зверева. Она отметила, что девушка с подругой сдавали школьные нормативы и зашли перекусить в кафе на пляже.
«В очереди на них начали задираться агрессивно настроенные темнокожие девочки-подростки, примерно того же возраста или постарше. С ними был ещё парень. Василиса игнорировала их взгляды и фразочки, отвернулась. Тогда самая крупная девочка неожиданно выдернула из заднего кармана Васиных джинсов ее айфон и стала убегать», — рассказала Зверева.
По словам экс-певицы, когда ее дочь догнала воровку, оказалась в безлюдном месте, а на нее набросилась вся компания.
«Тогда эта компания в составе 4-х больших девушек подошли к моей дочке и со словами „Сейчас мы выбьем из тебя де**мо“ начали наносить ей множество ударов в лицо кулаками и локтями по голове. Когда Вася села от помутнения сознания на землю — они продолжали избивать её ногами», — поделилась Саша.
Охранник, который случайно увидел драку, вызвал полицию. «Вася с провалами в памяти и ничего не понимая вернулась к подруге вся кровоподтёках и с заплывающим глазом и гудящей головой. Через пару минут появились полицейские… Темнокожих девочек арестовали, Вася их опознала», — пишет Зверева. Она также отметила, что одна из обидчиц ее дочери ждет ребенка.
Кстати, сама Зверева также ждет ребенка. Это будет четвертый ее ребенок.
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