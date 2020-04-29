26.95 / 27.21 29.02 / 29.46
Киев: +22
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Дочь звезды 90-х зверски избили толпой на пляже

15:12 29 апреля 2020 523
Зверева с дочкой
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

16-летнюю дочь российской звезды 90-х Саши Зверевой, которая с семьей сейчас живет в США, избила толпа подростков. Об этом экс-солистка группы «Демо» написала в соцсетях, отметив, что дочь в очень подавленном состоянии.

«На мою 16-летнюю дочь Василису вчера в районе 7 часов вечера было совершено разбойное нападение с нанесением увечий», — сообщила Зверева. Она отметила, что девушка с подругой сдавали школьные нормативы и зашли перекусить в кафе на пляже.

«В очереди на них начали задираться агрессивно настроенные темнокожие девочки-подростки, примерно того же возраста или постарше. С ними был ещё парень. Василиса игнорировала их взгляды и фразочки, отвернулась. Тогда самая крупная девочка неожиданно выдернула из заднего кармана Васиных джинсов ее айфон и стала убегать», — рассказала Зверева.

По словам экс-певицы, когда ее дочь догнала воровку, оказалась в безлюдном месте, а на нее набросилась вся компания.

«Тогда эта компания в составе 4-х больших девушек подошли к моей дочке и со словами „Сейчас мы выбьем из тебя де**мо“ начали наносить ей множество ударов в лицо кулаками и локтями по голове. Когда Вася села от помутнения сознания на землю — они продолжали избивать её ногами», — поделилась Саша.

Охранник, который случайно увидел драку, вызвал полицию. «Вася с провалами в памяти и ничего не понимая вернулась к подруге вся кровоподтёках и с заплывающим глазом и гудящей головой. Через пару минут появились полицейские… Темнокожих девочек арестовали, Вася их опознала», — пишет Зверева. Она также отметила, что одна из обидчиц ее дочери ждет ребенка.

Кстати, сама Зверева также ждет ребенка. Это будет четвертый ее ребенок.

Ранее мы писали, что в Тернополе подросток зверски избил пенсионера, а его друзья снимали происходящее на видео.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

мужчины

Заманил в машину игрушками: под Одессой поймали мужчину, пытавшегося похитить 7-летнюю девочку (фото, видео)

Зверева с дочкой

Дочь звезды 90-х зверски избили толпой на пляже

В общежитии для пожилых людей на Киевщине зафиксировали вспышку коронавируса

В общежитии для пожилых людей на Киевщине зафиксировали вспышку коронавируса

считают на калькуляторе

Паспорт при переводе денег и подтверждение их происхождения: новые правила финансовых операций в Украине

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер