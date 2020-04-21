Происшествия

В Тернополе подросток зверски избил пенсионера, а его друзья снимали происходящее на видео

В Тернополе подросток избил пожилого мужчину, сломав ему ребра, а его друзья снимали происходящее на мобильный телефон. Под Киевом три школьницы избили свою подругу и сняли это на камеру.

В Тернопольском областном главке полиции сообщили, что 65-летний мужчина пострадал от рук 15-летнего парня.

Инцидент произошел 18 апреля в дворе дома на улице Лепкого около 7 часов вечера. Трое несовершеннолетних сидели на спортивной площадке и что-то кричали проходящему мимо пенсионеру.

Когда пожилой человек подошел, между ним и несовершеннолетним началась словесная перепалка. В какой-то момент один из парней повалил мужчину на землю и несколько раз ударил его в область туловища и лица. После этого ребята убежали.

Пострадавший смог описать своего обидчика. Полиция разыскала парня, который сознался в избиении, а его товарищи отдали видео, которое снимали на собственные мобильные телефоны.



Напомним, на днях в Киеве таксист избил пассажира, который отказался оплачивать проезд. Ранее сеть возмутило поведение подростков, которые со скуки издевались над бездомным.

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