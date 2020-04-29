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Шоу-бизнес

Умер звезда фильма "Миллионер из трущоб"

16:06 29 апреля 2020 356
Ирфан Кхан
Анна КУШНИР, «ФАКТЫ»

Знаменитый индийский актер, звезда фильма «Миллионер из трущоб» Ирфан Кхан умер в больнице в Мумбаи. Ему было всего 54 года. С 2018 года артист страдал от онкологического заболевания, у него обнаружили нейроэндокринную опухоль. После лечения в Лондоне, актер рассказывал о своем состоянии и депрессии. Что стало причиной смерти, пока не сообщают.

По информации издания Opindia знаменитого актера срочно доставили в клинику с инфекцией. Врачи боролись за жизнь кумира Болливуда.

Напомним, Ирфан Кхан известный по ролям в фильмах «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи», «Мир Юрского периода», «Новый Человек-паук», «Мой дорогой Мумбаи», «Воин», «Нью-Йорк» и «Инферно».

Также «ФАКТЫ» сообщали о смерти известного голливудского актера с украинскими корнями Дмитрия Дьяченко.

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