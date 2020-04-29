За Гандона ответил: на Полтавщине суд оштрафовал пикетчика за недоказанное оскорбление Зеленского

Происшествия

Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области вынес решение в деле о мелком хулиганстве, по которому проходил житель города, устроивший одиночный пикет 6 марта возле центральной проходной вагоностроительного завода. В тот день предприятие в рамках рабочего визита на Полтавщину посещал президент Украины Владимир Зеленский, к приезду которого латали дороги.

Желая выразить собственное мнение о его правлении и привлечь к этому внимание общественности, кременчужанин написал зеленой краской на куске картона «Зе Гандон», приклеив вверху ссылку на ст. 115 Конституции Украины (что значит, цензура запрещена), и встал с ним на пути следования кортежа гаранта. Главе государства не довелось увидеть самодельный плакат — полиция сработала на упреждение, составив на пикетчика админпротокол.

Тот не признал в суде своей вины, заявив в свое оправдание, что он, дескать, никого не хотел оскорбить, а на плакате просто была написана фамилия французского писателя-фантаста Ива Гандона. Однако суд расценил это как нецензурщину и обязал пикетчика заплатить минимальный штраф за свою выходку — 51 гривню.

Адвокат оштрафованного не согласился с таким решением и уже подал апелляцию, мотивируя это тем, суд первой инстанции не провел филологической экспертизы и не сослался на достоверный источник, который подтверждает нецензурность упомянутого слова.

Впрочем, в Украине уже есть прецедент выигрышного судебного решения в подобном случае. В июле 2019 года Киевский апелляционный суд признал, что гражданин, назвавший городского голову Тетиева Гандоном, мог при этом иметь в виду французского писателя.

Фото интернет-издания «Кременчуцький ТелеграфЪ»

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