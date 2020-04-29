- 19:33 Скрывающиеся чешские чиновники подтвердили, что за ними охотится агент российских спецслужб
- 19:32 Притула за 6 минут показал все, что произошло в Украине за месяц карантина: получилось эффектно
- 19:26 «Срамота!» Звезду украинского телевидения раскритиковали за голое фото
- 19:12 Дожди с грозами и летнее тепло: синоптики рассказали о погоде в Украине до конца недели
- 19:07 За Гандона ответил: на Полтавщине суд оштрафовал пикетчика за недоказанное оскорбление Зеленского
- 18:58 Во Львове открывают летние кафе и рестораны
- 18:56 Спасатели несколько часов боролись с пожаром в районе печально известных артскладов в Балаклее
- 18:51 Борющийся с раком тренер заработал 3 млн евро за девять дней работы
- 18:15 Областной центр в Украине отказался возобновлять работу рынков до 11 мая
- 18:15 Въезд в курортную Кирилловку на майские закрывают для туристов
- 18:09 Держали на цепи и навешивали долги: на Полтавщине дельцы сдавали людей в аренду
- 17:58 Разумков созывает нардепов на внеочередное заседание Рады: что будут обсуждать
За Гандона ответил: на Полтавщине суд оштрафовал пикетчика за недоказанное оскорбление Зеленского
Крюковский районный суд Кременчуга Полтавской области вынес решение в деле о мелком хулиганстве, по которому проходил житель города, устроивший одиночный пикет 6 марта возле центральной проходной вагоностроительного завода. В тот день предприятие в рамках рабочего визита на Полтавщину посещал президент Украины Владимир Зеленский, к приезду которого латали дороги.
Желая выразить собственное мнение о его правлении и привлечь к этому внимание общественности, кременчужанин написал зеленой краской на куске картона «Зе Гандон», приклеив вверху ссылку на ст. 115 Конституции Украины (что значит, цензура запрещена), и встал с ним на пути следования кортежа гаранта. Главе государства не довелось увидеть самодельный плакат — полиция сработала на упреждение, составив на пикетчика админпротокол.
Тот не признал в суде своей вины, заявив в свое оправдание, что он, дескать, никого не хотел оскорбить, а на плакате просто была написана фамилия французского писателя-фантаста Ива Гандона. Однако суд расценил это как нецензурщину и обязал пикетчика заплатить минимальный штраф за свою выходку — 51 гривню.
Адвокат оштрафованного не согласился с таким решением и уже подал апелляцию, мотивируя это тем, суд первой инстанции не провел филологической экспертизы и не сослался на достоверный источник, который подтверждает нецензурность упомянутого слова.
Впрочем, в Украине уже есть прецедент выигрышного судебного решения в подобном случае. В июле 2019 года Киевский апелляционный суд признал, что гражданин, назвавший городского голову Тетиева Гандоном, мог при этом иметь в виду французского писателя.
Фото интернет-издания «Кременчуцький ТелеграфЪ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...