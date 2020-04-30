- 11:14 «Была адекватная»: соседи рассказали о женщине, которая разгуливала по Харькову с отрезанной головой дочери
- 11:11 300 украинцев застряли в ОАЭ из-за отказов Мининфраструктуры принимать рейсы в Киеве
- 11:10 Убийство сына депутата Соболева: в деле появился еще один фигурант
- 11:04 «Тарас хотел двойню»: Alyosha рассказала о третьей беременности
- 10:50 Бритни Спирс сожгла свой тренажерный зал
- 10:49 Майк Тайсон рассказал, как «под кайфом» избил семь проституток
- 10:48 Заболевшие лечатся дома: стало известно о новых случаях коронавируса в ВСУ
- 10:47 Главреда «Эха Москвы» Венедиктова обвинили в домогательствах: что об этом известно
- 10:29 Хотел обобрать: Елена Степаненко пристыдила Петросяна
- 10:27 Уехавший на Кипр «слуга народа» Холодов заявил, что заразился коронавирусом
- 10:18 Во время съемки на дому за спиной тележурналиста прошла голая женщина – не его жена
- 10:06 Температура была под 41: Полякова с дочерью тяжело переболели коронавирусом
300 украинцев застряли в ОАЭ из-за отказов Мининфраструктуры принимать рейсы в Киеве
По непонятным причинам Мининфраструктуры уже дважды отказало в совершении рейса из Объединенных Арабских Эмиратов, на котором в Украину должны вернуться более 300 человек. Об этом в Facebook пишет экс-нардеп Леонид Емец: «Происходящее неприемлемо с любой точки зрения: с юридической, человеческой морали, здравого смысла. Итак, Министерство инфраструктуры отказало уже двум самолетам, на которых должны были вернуться в Украину более 300 наших граждан. Это рейс FlyDubai из Дубаи 25.04. и AirArabia из Шарджи, рейс, который должен был полететь 28.04».
По словам Емца, украинцы, возвращающиеся из ОАЭ, оплатили билеты и даже проживание в санатории под Конча-Заспой, в котором согласились пройти двухнедельную обсервацию. Тем не менее ведомство Владислава Криклия уже дважды отказывало в совершении рейса. Причем первый отказ пришел непосредственно в день вылета, хотя ранее разрешение было получено.
«Никакого объяснения, почему такая позиция министерства, никому не предоставлено. Официально. Неофициально — ходят слухи, что таким образом закрывают дыры в бюджетах частных украинских авиакомпаний», — пишет Емец.
Из комментариев к посту Емца следует, что Мининфраструктуры в вопросе выдачи разрешений на рейсы ведет себя неоднозначно. Так, после первого отказа 25.04 на следующий день из ОАЭ в Украину беспрепятственно вылетел коммерческий рейс AXY2503.
Напомним, это уже не первый случай, когда к министерству, возглавляемому Владиславом Криклием, возникают вопросы по поводу неэффективности его работы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский в своем видеоблоге обвинил министра инфраструктуры Владислава Криклия в создании офиса по приему откатов от подрядчиков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову: первые детали и фото жуткого происшествия
«Была адекватная»: соседи рассказали о женщине, которая разгуливала по Харькову с отрезанной головой дочери (видео)
- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..