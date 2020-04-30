300 украинцев застряли в ОАЭ из-за отказов Мининфраструктуры принимать рейсы в Киеве

Политика

По непонятным причинам Мининфраструктуры уже дважды отказало в совершении рейса из Объединенных Арабских Эмиратов, на котором в Украину должны вернуться более 300 человек. Об этом в Facebook пишет экс-нардеп Леонид Емец: «Происходящее неприемлемо с любой точки зрения: с юридической, человеческой морали, здравого смысла. Итак, Министерство инфраструктуры отказало уже двум самолетам, на которых должны были вернуться в Украину более 300 наших граждан. Это рейс FlyDubai из Дубаи 25.04. и AirArabia из Шарджи, рейс, который должен был полететь 28.04».

По словам Емца, украинцы, возвращающиеся из ОАЭ, оплатили билеты и даже проживание в санатории под Конча-Заспой, в котором согласились пройти двухнедельную обсервацию. Тем не менее ведомство Владислава Криклия уже дважды отказывало в совершении рейса. Причем первый отказ пришел непосредственно в день вылета, хотя ранее разрешение было получено.

«Никакого объяснения, почему такая позиция министерства, никому не предоставлено. Официально. Неофициально — ходят слухи, что таким образом закрывают дыры в бюджетах частных украинских авиакомпаний», — пишет Емец.

Из комментариев к посту Емца следует, что Мининфраструктуры в вопросе выдачи разрешений на рейсы ведет себя неоднозначно. Так, после первого отказа 25.04 на следующий день из ОАЭ в Украину беспрепятственно вылетел коммерческий рейс AXY2503.

Напомним, это уже не первый случай, когда к министерству, возглавляемому Владиславом Криклием, возникают вопросы по поводу неэффективности его работы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Дубинский в своем видеоблоге обвинил министра инфраструктуры Владислава Криклия в создании офиса по приему откатов от подрядчиков.

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