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Происшествия

В Закарпатье чиновники разворовали лес на 14 миллионов гривен: шокирующие фото

12:12 30 апреля 2020 98
вырубленный лес в Закарпатье
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Спецслужба Украины разоблачила и блокировала схему масштабного хищения государственных лесных ресурсов Закарпатской области — убытки почти на 14 миллионов гривен. А также раскрыт механизм присвоения земель лесного фонда чиновниками отрасли. (Напомним, еще в ноябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует систему охраны карпатских лесов от сплошных рубок.)

— Установлена причастность служебных лиц госпредприятия «Хустское лесоисследовательское хозяйство» и Ужанского национального природного парка к масштабным вырубкам леса на территориях лесного фонда. Во время осмотров участков сотрудники СБУ совместно с специалистами-экологами установили факты систематического проведения незаконных рубок и нанесение вреда природоохранному фонду, — сообщает СБУ.

В ходе обысков по месту проживания и в служебных кабинетах подозреваемых правоохранители изъяли вещественные и документальные доказательства их противоправной деятельности. Так же блокирована незаконная деятельность чиновников госпредприятия «Брустурянское лесоохотничье хозяйство», руководитель которого, вопреки законодательству, согласовал техническую документацию по пересмотру границ земельных участков, что привело к выводу из государственной собственности земель лесного фонда площадью почти шести гектаров.

В настоящий момент проводятся экспертизы и следственно-оперативные действия по установлению всего круга лиц, причастных к махинациям и хищениям.

Как информирует прокуратура Закарпатской области, уже объявлено о подозрении в злоупотреблении служебным положением руководителю «Брустурянского лесоохотничьего хозяйства».

По данным Львовского территориального управления Государственной службы расследований, к выводу земельных участков в Тячивском районе из государственной собственности причастны начальник ГУ и кадастровый регистратор одного из райуправлений Госгеокадастра в Закарпатской области

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что известный украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров был поражен масштабами вырубки леса в Карпатах — при полете на самолете над горами ему открылось печальное зрелище.

А под Херсоном лесник, пытавшийся помешать незаконной вырубке леса, случайно застрелил «черного лесоруба».

Фото из открытых источников

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