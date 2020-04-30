Масштабный пожар в одесском монастыре: стало известно, кто устроил поджог

Происшествия

Полиция задержала мужчину, обоснованно подозреваемого в поджоге 24 апреля в Свято-Успенском мужском монастыре (УПЦ МП), который располагается в курортной зоне Одессы. 49-летний задержанный оказался бывшим послушником монастыря, сейчас он бездомный.

Как сообщили в полиции, подозреваемый сознался в совершенном преступлении, дал показания, каким образом он осуществил поджог. Напомним, изначально неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107, а затем — в хозяйственное помещение.

Ему сообщено о подозрении в умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога. Как уточнили в суде, обвиняемому избрана мера пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей с правом внесения залога в 168 тысяч гривен.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о недавнем масштабном пожаре в Беляевском районе Одесской области, где горели плавни Нижнеднестровского национального парка. Там тоже был устроен поджог.

А в Харьковской области30 апреля около трех часов ночи загорелся частный дом, где проживала большая семья. Девочка-подросток сумела вынести из огня двоих братьев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter