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Масштабный пожар в одесском монастыре: стало известно, кто устроил поджог
Полиция задержала мужчину, обоснованно подозреваемого в поджоге 24 апреля в Свято-Успенском мужском монастыре (УПЦ МП), который располагается в курортной зоне Одессы. 49-летний задержанный оказался бывшим послушником монастыря, сейчас он бездомный.
Как сообщили в полиции, подозреваемый сознался в совершенном преступлении, дал показания, каким образом он осуществил поджог. Напомним, изначально неизвестный бросил бутылки с зажигательной смесью под монастырские машины Toyota Hiace и ВАЗ-2107, а затем — в хозяйственное помещение.
Ему сообщено о подозрении в умышленном уничтожении имущества, совершенном путем поджога. Как уточнили в суде, обвиняемому избрана мера пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей с правом внесения залога в 168 тысяч гривен.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о недавнем масштабном пожаре в Беляевском районе Одесской области, где горели плавни Нижнеднестровского национального парка. Там тоже был устроен поджог.
А в Харьковской области30 апреля около трех часов ночи загорелся частный дом, где проживала большая семья. Девочка-подросток сумела вынести из огня двоих братьев.
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