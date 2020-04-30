В пиджаке и трусах: репортер решил, что никто не заметит отсутствие штанов (видео)

Мир

С американским тележурналистом Уиллом Ривом, сыном покойной звезды фильма «Супермен» Кристофера Рива, произошел конфуз в прямом эфире. Уилл, работающий на телеканале ABC, вел трансляцию из собственного дома. И решил, что для этого не обязательно одеваться полностью — хватит и пиджака, ведь все равно зрители не увидят нижнюю половину его тела. Но Рив ошибся. Поначалу его прикрывала полоска с титрами. Однако затем она исчезла, и в кадре появились голые ноги и трусы репортера. Видео стало вирусным.

Сам 27-летний ив позже сказал, что это были не трусы, а короткие шорты — он, мол, как раз собирался заняться спортом. Но признал, что телеоператор из него вышел паршивый. Рив призвал всех быть осторожными во время видеосвязи, одеваясь прилично. Он также сказал, что не хочет, чтобы зрители считали, что он несерьезно относится к своей работе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что во время съемки на дому за спиной тележурналиста прошла голая женщина — не его жена (видео)

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter