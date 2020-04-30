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Во время съемки на дому за спиной тележурналиста прошла голая женщина – не его жена (видео)

10:18 30 апреля 2020 842
Телеведущий в кадре
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Известный испанский тележурналист Альфонсо Мерлос попался на измене, оказавшись в крайне неловкой ситуации. Он вел съемку из собственного дома в прямом эфире, когда у него за спиной неожиданно прошла полуголая женщина. Зрители сразу отметили, что это не его гражданская супруга — звезда одного из местных реалити-шоу Марта Лопес. Как пишет издание The Sun, это вызвало настоящий взрыв в соцсетях. Выяснилось, что дама, которая столь свободно чувствовала себя в гостях у Альфонсо, — его коллега, журналистка Алексия Ривас.

Мерлос поначалу отмалчивался, но затем публично извинился перед Мартой. «Для меня не сложно принести извинения, хотя я не намеревался кого-либо обидеть», — заявил он. 41-летний Альфонсо также подчеркнул, что они с Лопес к этому времени уже расстались, так что он считает себя независимым мужчиной. Ривас со своей стороны сказала, что их роман длится уже несколько недель, и что Альфонсо уверил ее, что свободен.

Однако сама Марта заявила, что все это ложь, что они все еще были вместе на момент съемки. И что вся эта история постыдна и неприятна.

Альфонсо и Марта Лопес

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американская тележурналистка во время прямого эфира случайно показала голого мужа.

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