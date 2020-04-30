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Спорт

Виталий Кличко сам себя подстриг под песню Coronavirus (видео)

14:33 30 апреля 2020 36
Виталий Кличко
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Легенда украинского бокса, мэр Киева Виталий Кличко сам себя подстриг во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.

Знаменитый спортсмен и политик присоединился к флешмобу #haircatchallange, суть которого заключается в том, чтобы самому делать себя стрижку, поскольку парикмахерские закрыты.

«С утра прихорошился», — написал Виталий Кличко, опубликовавший в TikTok видео процесса под популярную сейчас песню Andy Zavala — Coronavirus.

На видео Кличко перед зеркалом стрижет себя ножницами и машинкой, а затем моет голову и сушит волосы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Виталий Кличко провел очередной бриффинг о ситуации с коронавирусом в Киеве.

Фото Instagram

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