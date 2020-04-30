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Виталий Кличко сам себя подстриг под песню Coronavirus (видео)
Легенда украинского бокса, мэр Киева Виталий Кличко сам себя подстриг во время карантина, вызванного пандемией коронавируса.
Знаменитый спортсмен и политик присоединился к флешмобу #haircatchallange, суть которого заключается в том, чтобы самому делать себя стрижку, поскольку парикмахерские закрыты.
«С утра прихорошился», — написал Виталий Кличко, опубликовавший в TikTok видео процесса под популярную сейчас песню Andy Zavala — Coronavirus.
На видео Кличко перед зеркалом стрижет себя ножницами и машинкой, а затем моет голову и сушит волосы.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Виталий Кличко провел очередной бриффинг о ситуации с коронавирусом в Киеве.
Фото Instagram
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