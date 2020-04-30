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Знаменитый хоккеист наехал на россиян из-за победобесия вокруг Дня Победы
Знаменитый экс-вратарь сборной России по хоккею, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов, живущий в США, поделился мнением о жизни в России и прокомментировал отмену в РФ Парада победы в связи с угрозой распространения коронавируса.
«О ветеранах вспоминают только перед 9 мая, хотя их осталось человек 10 на всю страну. Зато как Парад победы — война, победители, Крым, то-се… А зачем этот Парад победы? Мы в каком-то прошлом застряли, все смотрим туда, назад, а надо вперед двигаться. У всех деды, прадеды воевали, кто-то с фронта не вернулся, но жизнь идет дальше, столько лет прошло, а мы застряли в прошлом.
Давно уже все изменилось, 30 лет как нет страны, которая победила. Все республики СССР участвовали, но почему-то нигде так шибко не отмечают, как у нас. Люди живут сегодняшними, завтрашними проблемами. Вспоминают, что был этот ужас и что надо постараться, чтобы это никогда не повторилось. А что победу праздновать? Над чем? Победили фашизм, но чему радоваться? Что столько людей погибло? И вот вам Игорь Тальков — «где герои — ветераны войны живут хуже рабов», — цитирует Илью Брызгалова championat.com.
Также знаменитый экс-вратарь высказал свое мнение о Владимире Путине и Дональде Трампе.
«Сейчас мы вернулись в 1917 год, когда от одного человека зависит все. И все ждут, когда царь что-то скажет. Как он скажет, так и будет.
В Америке пропаганда не однобокая. А Путин уже абсолютно ничего не может дать стране. С людьми разговариваешь, все уже смеются. Это страшно, когда граждане начинают смеяться над главой государства. Над Трампом тоже смеются? Я не смеюсь. Здесь 50% против него, а 50% поддерживают. По крайней мере, мы знаем, что после этого года или еще через четыре придет другой человек.
За Путина все равно голосуют? Давным-давно один человек сказал: «Не важно, как голосуют — важно, как считают». У нас это еще с тех времен идет. Кто следить-то будет, правильно проголосовали или нет? ЦИК — плоть от плоти Кремля — будет считать?" — добавил вице-чемпион Олимпийских игр.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпион мира Пидручный высказал свое мнение об аннексии Крыма и войне на Донбассе.
Фото РИА Новости
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