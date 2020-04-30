Происшествия

30 апреля примерно в половине шестого утра в Харькове редкие прохожие увидели обнаженную женщину с пакетом в одной руке и ножом в другой . По свидетельству очевидцев, женщина вела себя агрессивно и кидалась на каждого, кто обращал на нее внимание.

«В отделение полиции позвонил мужчина и сообщил, что увидел обезглавленное тело своей 13-летней племянницы»

Прибывшим на место происшествия полицейским не сразу удалось задержать неадекватную незнакомку. При виде правоохранителей она кинулась наутек, правда, иногда останавливалась и пыталась наброситься на оперативников с ножом. В конце концов женщину все-таки удалось задержать. Но та наотрез отказалась что-либо рассказывать полицейским. Настоящий шок испытали даже опытные правоохранители, когда заглянули в пакет, который женщина держала в руках. Внутри была голова девочки-подростка.

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— Когда неизвестную доставили в отделение полиции, она продолжала молчать, — рассказали «ФАКТАМ» в полиции Харьковщины. — Мы не знали, кто она, откуда и чью голову носила с собой в пакете. Женщина была явно не в себе. Но не пьяная и не под действием наркотиков. На учете в психдиспансере не состоит.

Выяснить, что произошло на самом деле, полицейским удалось, лишь когда в отделение полиции позвонил мужчина и сообщил, что увидел в доме, где живет, обезглавленное тело своей 13-летней племянницы.

— Мужчина оказался братом задержанной женщины, — говорят в полиции. — Он проживал в одном доме со своей родной сестрой и ее дочкой в селе Подворки, что под Харьковом. Утверждает, что ночью не слышал никаких криков. А утром проснулся — сестры нет. На полу лежит тело племянницы без головы.

«Была образцовой матерью»

«ФАКТАМ» удалось пообщаться с соседкой задержанной женщины, которая назвалась Ксенией.

— Я хорошо знаю эту семью, — говорит Ксения. - Мою соседку зовут Татьяна Пьянова. Ей 38 лет. Убитую девочку звали Кристина. Что можно про них сказать? Обычная семья. Ни ссор, ни скандалов. Приехали в Подворки лет десять назад. Мужа у Татьяны нет. Ее родной брат помогал по хозяйству. Пьяновы не были ни пьяницами, ни дебоширами. Никаких криков или ссор я никогда не слышала. Но жили бедно. Во дворе у них было немного не ухожено. Не как у хороших хозяев. Татьяна работала уборщицей. Брала еще подработки. Иногда к ним в дом приходили люди как из села, так и из Харькова. По слухам знаю, что Татьяна вроде бы то ли магией занималась, то ли была экстрасенсом. Другие соседи говорят, что она обряды иногда проводила. Но, повторюсь, все это только по слухам.

— А ее дочка Кристина? Что можете про нее сказать?

— Приветливая симпатичная девочка. Одевалась бедно, но всегда была опрятной. В школе хорошо училась.

— Вы ничего необычного накануне не заметили? Может быть, на этот раз все-таки произошла ссора между матерью и дочкой?

— Нет, ссоры не было. Я не слышала. Накануне этого ужаса они вдвоем убирались во дворе. Как мать и дочка. А потом у них в доме всю ночь горел свет. Больше мне ничего не известно.

Дом, где жила семья

— Не верю, что Таня могла убить свою дочку, — рассказала харьковским журналистам Светлана, которая назвалась «приемной бабушкой» Кристины. — У Кристины бабушка умерла. Она начала ко мне в гости ходить. Вот я и назвала себя «приемной бабушкой».

Татьяна была очень хорошей матерью. Не могла она убить дочку. У них очень классные отношения были. А вот с братом — не особо. Бывало, ругались. К ним иногда еще один брат приходил — он глухо-немой. С ним у Татьяны тоже отношения не ладились. Может быть, ей что-то подсыпали, что она такое совершила!

Вчера у меня был день рождения. Кристина прибегала ко мне, поздравила. Спросила у нее: как мама? Мама на работе, говорит. Татьяна на заводе техничкой работала. Внученька помогла мне грядки прополоть. Я ей перед тем, как расстаться, сказала: «Приходи завтра, будем пирожки печь!» Кристина так радостно головой закивала. А сегодня утром — такой ужас.

30 апреля в Дергачевском районном суде Харьковской области избирали меру пресечения для задержанной Татьяны. Женщина, которую подозревают в убийстве собственной дочери, устроила скандал прямо в зале заседаний, не давала говорить судье и утверждала, что «не является той, кем ее представили судье».

Судебное заседание пришлось прервать. На момент публикации этого материала еще не было известно, какую меру пресечения избрали для подозреваемой.

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