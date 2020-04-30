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Происшествия

На Харьковщине будут судить полицейских, которые скрыли совершенное подростком зверское убийство

17:30 30 апреля 2020 104
обыск
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Харькове двое полицейских могут поплатиться должностями и свободой за сокрытие жестокого убийства летом 2019 года. На рабочих местах подозреваемых проведены обыски, решается вопрос об отстранении силовиков от работы на время следствия.

Убийство, о котором идет речь, было совершено 28 июня 2019 года. Подозреваемый — молодой харьковчанин. По версии следствия, 16-летний юноша обиделся на свою 26-летнюю подругу, до смерти избил ее, а тело закопал в безлюдном месте. Готовится суд, убийце грозит от 10 до 15 лет колонии.

Расследовать зверское убийство полиция взялась не сразу — около десяти дней трагедию пытались утаить. По информации начальника управления прокуратуры Харьковской области Ивана Тарасова, с 30 июня до 9 июля 2019 года полицейские точно знали о совершенном убийстве и о закопанном трупе. Тем не менее, двое старших оперуполномоченных Холодногорского райотдела полиции не только не зарегистрировали преступление, но еще и активно способствовали сокрытию подозреваемого и его жертвы. Мать погибшей рассказала «ФАКТАМ», что такая пассивность со стороны следствия вероятно не случайна: отец главного подозреваемого — бывший работник МВД и постоянно хвастался своими связями.

Делом против полицейских занимается Государственное бюро расследований. За укрывательство особо тяжкого преступления (ч.1 ст. 396 УК Украины) полицейских могут приговорить к трем годам заключения.

Напомним, ранее в Харькове уличили полицейских в попытке скрыть убийство мужчины и выдать преступление за смерть по естественным причинам.

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