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"Красные линии" для Украины и коронавирус на Донбассе: о чем говорили главы МИД "нормандской четверки"

Министры иностранных дел «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) провели первые за два года переговоры. Главными темами обсуждения стали ситуация на Донбассе в целом и пандемия коронавируса на оккупированных территориях. Об этом рассказал на брифинге министр иностранных дел Украины Украины Дмитрий Кулеба.

По словам Кулебы, украинская сторона еще раз напомнила о «красных линиях», за которыми начинаются неприемлемые условия для диалога. Поводом стали требования российской стороны, чтобы Киев пошел на прямой диалог с оккупированным Донецком и Луганском.

«Украина готова говорить с украинцами, проживающими на оккупированных территориях. Более того, мы стремимся к такому разговору. Но мы не должны говорить с незаконными формированиями», — добавил министр.

Еще одной важной темой стала пандемия коронавируса, затронувшая граждан на оккупированных территориях. Стороны согласились, что представители «Красного Креста» должны получить беспрепятственный доступ в ОРДЛО.

По поводу выплаты Украиной пенсий на оккупированных территориях было заявлено, что этот вопрос должен решаться в соответствии с Минскими соглашениями и исключительно в правовом поле Украины.

«Мы достигли договоренности о том, что трехсторонняя контактная группа должна как можно скорее обсудить дату полного прекращения огня… Мы обсудили обмен удерживаемыми лицами… Мы еще далеки от реализации формулы „всех на всех“. Необходимо освобождение украинцев, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму», — отметил министр.

Напомним, в ходе последнего обмена с боевиками «ДНР» и «ЛНР» на подконтрольную Украине территорию вернулись лишь двое военнослужащих. Остальные участники обмена были гражданскими лицами. Ранее президенту был передан список 80 украинцев, удерживаемых в ОРДЛО. Этих людей в обменные списки не включили.

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