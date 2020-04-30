Стиль жизни

Когда голодать и лакомиться пирожными: лунная диета на май 2020 года

О том, как питаться в каждый день мая 2020 года, когда нужно садиться на диету, а когда можно ни в чем себе не отказывать, эксклюзивно для «ФАКТОВ» рассказала астролог Людмила Булгакова. Эксклюзивный гороскоп «ФАКТОВ» на каждый день для всех знаков зодиака читайте здесь

1 мая

Строгая диета — и тем более голодание — под запретом, в рацион необходимо включить овощи, фрукты и соки.

2 мая

Желудку противопоказана тяжелая нагрузка, поэтому рекомендуется отказаться от жирной и мясной пищи, заменив ее рыбой и овощами. Необходимо также пить как можно больше чистой — негазированной — воды и травяных чаев.

3 мая

Рекомендуется легкая и постная пища: овощи, каши и любые соки за исключением яблочного. Под запретом находятся копченое мясо, соленые и маринованные овощи и алкоголь.

4 мая

Голодание и диеты противопоказаны — желудок нуждается в умеренной нагрузке, но и переедать тоже нельзя. Нужно также ограничить употребление жидкости — она будет плохо выводиться из организма и может стать причиной отеков.

5 мая

Из-за проблем с кишечником стоит отказаться от всего, что может его раздражать, — кисломолочных продуктов, солений и копченостей. Алкоголя и сладкого также лучше не употреблять.

6 мая

Разрешено употреблять в пищу блюда, которые в другие дни считаются вредными, — острые, жирные и копченые, но, разумеется, умеренно. Из-за усиления циркуляции крови всё, что мы едим и пьем, будут моментально всасываться в кровь, поэтому необходимо следить за качеством продуктов, не допуская их «второй свежести», и быть осторожными с алкоголем — велик риск быстрого опьянения.

7 мая

Голодание и диеты в этот день пользы не принесут, однако питаться нужно умеренно, по возможности сократив употребление мясных продуктов. Лучше заменить их рыбой и овощами.

8 мая

В этот день одинаково противопоказаны как голодание, так и переедание. Алкоголь употреблять можно, но в меру — бокал красного сухого вина благотворно отразится как на здоровье, так и на настроении.

9−10 мая

Тяжелую и жирную пищу рекомендуется заменить овощами, фруктами и зеленью, а кофе и чай — травяными настоями и соками. От алкоголя и курения лучше отказаться.

11 мая

Главное в этот день — не переедать. Рацион должен быть сбалансированным и умеренным, от мяса и алкоголя нужно отказаться.

12 мая

Хороший день для начала любой диеты и даже голодания.

13 мая

Алкоголь и жареная пища могут стать причиной отравления. Необходимо включить в рацион овощи и фрукты всех оттенков красного цвета: свеклу, морковь, клюкву, гранаты.

14 мая

Голодание и диеты противопоказаны — вместо пользы они могут нанести организму вред. Впрочем, это не значит, что нужно налегать на вредные продукты. Употребление жирных и тяжелых блюд необходимо ограничить.

15 мая

От мяса и рыбы лучше отказаться, заменив их молочными и кисломолочными продуктами.

16 мая

Рекомендуется отказаться от жидкости в любом виде, будь то вода, сок или суп. Под категорическим запретом находится алкоголь.

17 мая

Хороший день для поста, голодания или начала новой диеты. Если нет возможности не есть вообще, необходимо включить в дневной рацион как можно больше фруктов и овощей.

18 мая

Если голодание не входит в ваши планы, замените мясо рыбой и овощами. К фруктам в этот день необходимо относиться избирательно: от сочных плодов (например, персиков и абрикосов) лучше отказаться.

19 мая

Рекомендуется постная пища, исключение в этот день составляют картофель и цитрусовые.

20 мая

Нужно отказаться от мяса и каш, лучше отдать предпочтение овощам, фруктам, сокам и фиточаям.

21 мая

Не стоит голодать и садиться на диету, особенно если в предыдущие дни вы ни в чем себе не отказывали — резкая смена режима питания может негативно сказаться на состоянии здоровья. Можно есть мучное: пироги, блины и пирожные. В этот день лишние калории мгновенно перегорят и не отложатся в виде жира на боках.

22 мая

Во избежание заболеваний желудочно-кишечного тракта необходимо отказаться от всего жирного, копченого, соленого, перченого и сладкого.

23 мая

Можно голодать, держать пост и садиться на диету — такой старт определит благоприятное влияние на организм в течение всего следующего лунного месяца.

24 мая

Необходимо отказаться от жирной и жареной пищи, алкоголя, курения и кофе — их влияние на организм может стать катастрофическим и привести к серьезным неприятностям со здоровьем.

25 мая

Не рекомендуется употреблять высококалорийную пищу, но и голодать тоже нежелательно. Желудок нуждается в умеренной нагрузке: еда должна быть легкой, но разнообразной.

26 мая

Выбирая продукты питания, важно прислушаться к своему организму, он сам подскажет, в чем нуждается именно сейчас.

27 мая

Особых ограничений в плане питания нет — главное, не переедать и свести употребление алкоголя к минимуму.

28 мая

Питание должно быть умеренным, от употребления картофеля и цитрусовых лучше отказаться.

29 мая

Голодание вернет энергию, потраченную в течение месяца, и улучшит самочувствие.

30 мая

Из-за высокой вероятности отравления и интоксикации необходимо тщательно следить за свежестью продуктов и их количеством. Стоит также отказаться от алкоголя и тяжелой и жирной пищей. Если превентивные меры не помогли, лучшим средством от отравления станут травяные чаи, в состав которых входят мята, зверобой, подорожник и ромашка аптечная.

31 мая

Питаться в этот день рекомендуется умеренно, не допуская ни голодания, ни переедания. Желательно пить как можно больше фруктовых и овощных соков и травяных чаев. От алкоголя и сигарет лучше отказаться.

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