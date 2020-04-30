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В Одессе после обысков странно погиб глава сельской земельной комиссии (фото)
В четверг, 30 мая, около полудня у дверей подъезда 16-этажного жилого дома в Суворовском районе Одессы обнаружили тело мужчины. Прибывшие на место ЧП медики «скорой» констатировали смерть, а полицейские предварительно установили, что погибший выпрыгнул с балкона общего пользования, расположенного на 13-м этаже этого здания по улице Академика Заболотного.
Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит окончательную причину смерти. В полиции сообщили, что обстоятельства трагедии устанавливаются.
Тем временем «ФАКТАМ» стало известно, что 49-летний погибший — депутат и глава земельной комиссии Фонтанского сельсовета.
По сведениям депутата Лиманского райсовета (в состав Лиманского района входит и Фонтанка, расположенная на черноморском побережье, и земля здесь отнюдь не дешевая) Сергея Колодяжного, трагедия разыгралась после того, как стало известно об обысках в сельсовете Фонтанки.
«Также есть информация, что депутату, возможно, „помогли уйти“ в мир иной», — сообщил в соцсети Колодяжный.
Отметим, что сегодняшняя трагедия произошла фактически на «границе» Суворовского района Одессы и Лиманского района области.
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