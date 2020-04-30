Стиль жизни

Мигрень и проблемы с суставами: гороскоп здоровья на май для всех знаков зодиака

Известный ясновидящий, экстрасенс, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил гороскоп здоровья для всех знаков зодиака. Ранее ясновидящий составил любовный календарь на апрель.

Хаял Алекперов

— Последний месяц весны — прекрасное время для того, чтобы укрепить свой иммунитет и быть готовым ко встречи лета, — сказал Хаял. — Для многих представителей знаков зодиака май — стабильный месяц в плане здоровья. Старайтесь меньше нервничать и следите за своим рационом.

Овны

Май сулит Овнам немало переживаний и волнений, связанных с профессиональной сферой деятельности. Для мнительных представителей знака эта ситуация — прямой путь к головным болям и мигреням. А потому звезды советуют проще относиться к происходящему и не забывать о здоровом сне.

Тельцы

В этот период Тельцам стоит внимательнее относиться к своему рациону. Так как в мае пищеварительная система представителей этого знака может дать сбой. А потому старайтесь избегать перееданий и смелых кулинарных экспериментов.

Близнецы

В мае у Близнецов есть риск получить травму. А потому, чем бы вы ни занимались — бытовыми хлопотами или спортом — старайтесь быть предельно внимательными и не торопитесь. Осторожность поможет избежать неприятных эксцессов.

Раки

Мнительным Ракам в мае звезды советуют поберечь свою сердечнососудистую систему. Старайтесь избегать стрессов, волнений и не накручивайте себя. Не забывайте, что ваше здоровье напрямую связанно с вашим настроением.

Львы

Последний месяц весны для Львов — удачный период, чтобы кардинально изменить свое отношение к собственному здоровью. Если вы уже давно думали о том, чтобы заняться спортом или перейти на правильное питание, самое время взяться за себя в мае. Главное — начать уже в первых числах месяца.

Девы

Звезды советуют представителям знака внимательнее относиться к своему здоровью. Не игнорируйте легкое недомогание или другие симптомы, которые, на первый взгляд, кажутся незначительными. Так как вслед за ними может наступить серьезное обострение хронических заболеваний.

Весы

Легкомысленное отношение Весов к своему организму в сумме с переменчивой весенней погодой могут стать причиной простудных заболеваний. Чтобы этого не допустить, избегайте сквозняков и переохлаждения.

Скорпионы

В этот период Скорпионы будут полны сил и решительности. А потому в мае представители знака с легкостью смогут привести себя в хорошую спортивную форму. Главное — не терять запал и двигаться в выбранном направлении день за днем.

Стрельцы

В мае у Стрельцов возможны проблемы с суставами. А потому, чтобы избежать серьезных заболеваний, звезды советуют представителям знака уделять должное время их профилактике. Не забывайте о лечебной физкультуре и приеме необходимых витаминных комплексов.

Козероги

Май не сулит представителям знака проблем с самочувствием. И даже наоборот — уже с начала месяца Козероги почувствуют прилив сил и энергии. Но при этом не стоит относиться к своему здоровью легкомысленно. Есть большая вероятность переоценить свои силы и подорвать здоровье чрезмерной нагрузкой.

Водолеи

В этом месяце иммунитет Водолеев может ослабнуть. А потому представители знака будут весьма уязвимы к различного рода вирусным заболеваниям. Совет звезд — сыграть на опережение, позаботившись о защитных силах своего организма.

Рыбы

В этом месяце у Рыб возможны небольшие проблемы с пищеварением и контролем веса. Чтобы не обзавестись лишними килограммами, звезды советуют представителям знака правильно питаться и больше двигаться.

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