Общество и люди

Наступает Вальпургиева ночь: что это такое и что нельзя делать в этот праздник

С 30 апреля на 1 мая жители европейцы и не только отмечают Вальпургиеву ночь. Название это происходит от имени христианской святой Вальбурги, чей день отмечается 1 мая, но сам праздник далеко не христианский.

Что только не празднуют в разных странах — и праздник весны, и День плодородия, и главный шабаш ведьм, и кельтский Белтайн (Белтейн), и Велесову ночь.

«ФАКТЫ» собрали главные приметы и правила этого праздника.

Что нельзя делать в эту ночь

В дом нельзя приносить сирень. Если в доме есть больной человек, запах сирени может его погубить.

Нельзя ссориться и драться.

Нельзя надевать черную одежду или ту, в которой пережили неприятные моменты.

Что можно и нужно делать в эту ночь

Умываться и обливаться водой, это сохранит молодость и здоровье

Зажигать свечи в доме.

Танцевать и гадать.

В некоторых странах сжигают чучела ведьм.

А еще в эту ночь заготавливают зелье и гадают.

Отметим, что в шведском городе Лувд местные власти распорядились разбросать в парках навоз, чтобы там не собирались люди на празднование Вальпургиевой ночи. Ведь такие собрания могут спровоцировать вспышку коронавируса. Напомним, что Швеция не вводила жесткий карантин.

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