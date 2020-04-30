- 20:37 Умерла экс-солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо, которая почти два года провела в коме
- 20:33 Суд определил меру пресечения для женщины, подозреваемой в обезглавливании ребенка
- 20:30 Когда голодать и лакомиться пирожными: лунная диета на май 2020 года
- 20:27 Наступает Вальпургиева ночь: что это такое и что нельзя делать в этот праздник
- 20:18 В Ровно нашли виновных во вспышке коронавируса в областной больнице
- 20:03 Одессит, болевший коронавирусом семь недель, получил неожиданный результат ПЦР-теста
- 20:02 Лавров заявил, что все оружие у боевиков на Донбассе — не российское, а контрабандное
- 19:56 У премьер-министра России обнаружили коронавирус, ему уже нашли замену
- 19:45 СБУ обезвредила пророссийских агитаторов, призывавших протестовать против карантина: признания агента
- 19:34 Королева и премьер Британии поздравили со 100-летием ветерана, собравшего 40 млн долларов для медиков
- 19:26 Опасные медицинские отходы из киевских больниц просто выбрасывали на свалку
- 18:56 На Донбассе против ВСУ воюют две тысячи кадровых российских офицеров, — командующий ООС
Наступает Вальпургиева ночь: что это такое и что нельзя делать в этот праздник
С 30 апреля на 1 мая жители европейцы и не только отмечают Вальпургиеву ночь. Название это происходит от имени христианской святой Вальбурги, чей день отмечается 1 мая, но сам праздник далеко не христианский.
Что только не празднуют в разных странах — и праздник весны, и День плодородия, и главный шабаш ведьм, и кельтский Белтайн (Белтейн), и Велесову ночь.
«ФАКТЫ» собрали главные приметы и правила этого праздника.
Что нельзя делать в эту ночь
В дом нельзя приносить сирень. Если в доме есть больной человек, запах сирени может его погубить.
Нельзя ссориться и драться.
Нельзя надевать черную одежду или ту, в которой пережили неприятные моменты.
Что можно и нужно делать в эту ночь
Умываться и обливаться водой, это сохранит молодость и здоровье
Зажигать свечи в доме.
Танцевать и гадать.
В некоторых странах сжигают чучела ведьм.
А еще в эту ночь заготавливают зелье и гадают.
Отметим, что в шведском городе Лувд местные власти распорядились разбросать в парках навоз, чтобы там не собирались люди на празднование Вальпургиевой ночи. Ведь такие собрания могут спровоцировать вспышку коронавируса. Напомним, что Швеция не вводила жесткий карантин.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...