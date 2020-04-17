Мир

Швеция — единственная страна Евросоюза, которая пока не приняла экстренных мер в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на то что в Швеции заболевшие есть, и их немало, вместо строгого карантина власти ввели лишь минимальные ограничения: в страну запрещен въезд негражданам ЕС, запрещено собираться группами больше 50 человек, а старшеклассниками и студентам рекомендовано перейти на онлайн-обучение. В остальном все остается так же, как было до эпидемии: работают офисы, рестораны и бары, детские садики. Власти Швеции утверждают, что все под контролем и вводить более строгие ограничения пока нет необходимости. Такая позиция у кого-то вызывает одобрение, у кого-то — недоумение. Ведь статистика заболеваемости коронавирусом в Швеции не лучшая: по состоянию на 18:30 17 апреля, за сутки выявили 676 новых случаев заражения. Всего заболевших в стране уже 13 216 человек, из них 1400 умерли (в том числе 67 — за последние сутки). Это значительно больше, чем в Украине и в соседних скандинавских странах, где ввели строгий карантин. Для сравнения: в Норвегии, где уже несколько недель действуют жесткие ограничения, 6937 случаев заболевания и всего 158 смертей. А в Финляндии, где с карантином тоже все очень строго, 3489 случаев заражения (за сутки количество не увеличилось) и всего 82 из них — летальные. Какая сейчас ситуация в Швеции, прислушиваются ли местные жители только лишь к рекомендациям (а не запретам) властей и почему такой сценарий невозможен в Украине, «ФАКТАМ» рассказала украинка Татьяна Полякова, которая вместе с мужем и маленьким сыном живет в Стокгольме.

«Количество людей в транспорте существенно уменьшилось»

И Татьяна, и ее муж сейчас редко выходят из дому — только в магазин за продуктами или на прогулку в хорошую погоду.

— Садики и школы работают, и наш сын сейчас мог бы ходить в садик, — рассказала «ФАКТАМ» Татьяна. — Ребенок дома только потому, что мы недавно переехали и еще не успели получить место в детсаду. Школа, в которой я учу шведский, три недели назад перешла на дистанционное обучение. Со стороны властей это была только рекомендация, но к ней прислушались. Такая же ситуация у моего мужа, который работает в международной компании. Руководство его компании разрешило сотрудникам, у которых нет возможности добираться на работу стерильным способом (то есть на своей машине), работать дистанционно. Поэтому муж уже больше месяца работает из дому. К таким рекомендациям, насколько я знаю, прислушались многие. Это было заметно даже по тому, как уменьшилось количество людей в транспорте. Но, конечно, те, кто не может работать дистанционно, продолжают ездить на работу.

Татьяна Полякова

— Поездка в общественном транспорте — это всегда риск, ведь там не избежать столпотворения и тесного контакта с другими людьми. И если в автобусе еще можно проконтролировать количество пассажиров, то вряд ли такое возможно в метро…

— Это смотря какое метро. В киевском метро избежать давки и столпотворения действительно невозможно, оно явно не предназначено для такого количества людей. А в Швеции и до эпидемии не было столпотворения в метро. Плотность населения в Стокгольме намного ниже, чем в Киеве, и здесь даже утром в будний день в вагонах всегда были сидячие места. Никто не стоял в вагоне, а сейчас-то и подавно. Я в марте ехала в метро и видела, что там по одному человеку на десять мест. И расстояние между пассажирами куда больше, чем три метра. То же самое касается автобусов.

До эпидемии большинство людей, даже имея машину, старались пользоваться велосипедами или общественным транспортом — чтобы не загрязнять окружающую среду. А сейчас машин на дорогах стало больше. Бывают даже пробки. Многие пересели на автомобили, потому что так безопаснее.

— Люди носят маски?

— Далеко не все. Когда в марте я ездила в транспорте, в масках было процентов двадцать. Кто-то просто прикрывался шарфом, а кто-то был в медицинском респираторе. Но рекомендаций носить маски от властей и не было — здесь советуют их носить только медработникам и тем, кто обслуживает пожилых людей.

— В Стокгольме по-прежнему работают бары и рестораны. Там, как и раньше, собирается много людей?

— Люди посещают такие заведения. Сейчас посетителям запретили сидеть за барной стойкой, потому что там маленькое расстояние между людьми. Люди сидят за столиками. Хотя недавно по телевидению показывали, как в теплый весенний день люди сидели в ресторанах на открытых верандах и там тоже было довольно тесно… Много людей сейчас бывает в парке, где цветет сакура. В основном это молодежь, которая ведет себя довольно дерзко. Они заявляют, что коронавируса не боятся, потому что «они молодые и от него не умрут». Такие люди, наверное, есть везде, и рекомендации и уговоры на них действительно не действуют.

Но есть и положительный момент: в Швеции, в отличие от Украины, дети не живут вместе с родителями или бабушками и дедушками. Здесь нет проблем с жильем. Любому человеку, который легально находится в стране (в том числе и иностранцу), коммуна может предоставить жилье в долгосрочную аренду, и арендная плата будет небольшой. Как только дети вырастают, они съезжают от родителей. В нынешней ситуации это тем более хорошо: если молодые люди, пренебрегающие мерами предосторожности, и заболеют, они хотя бы не заразят своих бабушек и дедушек.

Понятно, что в Украине, где часто живут вместе сразу два или три поколения, такой сценарий невозможен: если молодой член семьи подхватит коронавирус, могут пострадать пожилые родственники, с которыми он живет.

Кстати, в Швеции сейчас наблюдается распространение коронавируса среди мигрантов, которые пока не успели получить отдельное жилье и живут большими семьями. Там много смертельных случаев — потому что заразились пожилые.

Пожилым людям, которые живут отдельно, сложно смириться с вынужденной самоизоляцией. С обеспечением их продуктами и всем необходимым проблем нет — это делают соцработники, которые приходят и помогают. Но пожилым не хватает общения. Мы наблюдали, как старики на улице стояли в трех метрах друг от друга и общались. Им приходилось кричать, чтобы что-то услышать, но для них было важно хотя бы увидеться…

Сейчас в Швеции проводят масштабное обучение тех, кто обслуживает пенсионеров. Их обучают правилам гигиены в условиях эпидемии, учат, как правильно проводить дезинфекцию. Потому что на начальном этапе кое-где, очевидно, не были соблюдены меры предосторожности — и вирус распространился в домах престарелых. Насколько я знаю, в Стокгольме 30 процентов от общего числа умерших от COVID-19 — это как раз люди, которые жили в домах престарелых.

— Много людей на детских площадках или, например, в супермаркетах?

— Нет, но этого не было и раньше. Опять-таки из-за небольшой плотности населения. И до эпидемии мы с ребенком на детской площадке часто были одни. Так же и в продуктовых магазинах, и на остановках. Шведы давно привыкли к дистанции. В соцсетях есть много мемов на эту тему — мол, стойте на остановке, как шведы (на расстоянии не меньше трех метров друг от друга). А в продуктовых магазинах еще до эпидемии одновременно заходили не больше двух-трех покупателей. Поэтому для нас мало что изменилось.

«Салоны красоты закрываются: клиенты перестали в них ходить»

— В Швеции была продуктовая паника?

— Да, был такой момент. Когда в начале марта только начала появляться информация о случаях заражения коронавирусом, люди кинулись покупать продукты. В один из таких дней муж увидел в супермаркете пустые полки — люди раскупили муку и туалетную бумагу. Но магазины быстро восполнили запасы, и все успокоились.

Большинство шведов доверяют власти — и без каких-либо запретов и штрафов следуют рекомендациям. Так, перед пасхальными каникулами статс-министр Швеции выступил с обращением, в котором попросил людей отменить поездки в горы. Здесь есть традиция на пасхальные каникулы уезжать в горы всей семьей. 90 процентов прислушались и все отменили.

Или, например, ситуация с салонами красоты. В Швеции их никто не закрывал. Но они вынуждены закрываться сами из-за того, что нет клиентов. Женщины перестали ходить на прическу или маникюр, потому что понимают, что сейчас это небезопасно.

Пасха тоже прошла спокойно. Церкви проводили службы онлайн. Священнослужители всем рекомендовали оставаться дома — люди так и делали. Большинство шведов — протестанты, и они не придают такого большого значения службе в церкви и другим обрядам.

В Швеции люди в большинстве своем дисциплинированны. Мы с мужем тоже полностью доверяем властям. Каждый день слушаем обращения государственного эпидемиолога и представителей социального министерства. Они докладывают о ситуации, о том, насколько больницы обеспечены всем необходимым. Здесь медицина на очень высоком уровне, в достаточном количестве есть и аппараты ИВЛ, и защитные материалы для медиков.

Еще когда эпидемия была только в Китае, шведы в два раза увеличили количество мест в больницах, где могут оказать помощь зараженным коронавирусом. И до сих пор мест в больницах больше, чем нуждающихся в лечении. Рейтинг правящей партии растет — это значит, что большинство людей одобряют действия властей. Хотя, безусловно, есть и те, кто считает такие меры недостаточными.

— Государство поддерживает людей, которые из-за эпидемии потеряли работу или бизнес?

— Конечно. Сильно пострадал отельный бизнес, гостиницы стоят пустые, так как нет туристов. Упала прибыль и у ресторанов — многие из соображений безопасности перестали туда ходить. В этих отраслях потеряли работу уже около 50 тысяч человек.

Перестал работать завод Volvo — у них нет заказов, потому что люди сейчас не покупают машины. Скандинавская авиакомпания SAS вынуждена была отправить в отпуск 90 процентов сотрудников. Не работают и сотрудники аэропортов. И эти вынужденные отпуска людям в основном оплачивает государство. Предпринимателям предлагают беспроцентные кредиты. На беспроцентное кредитование было выделено 500 миллионов евро, а это немало.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» украинка Натали Литвин рассказала о своей поездке в Китай и о том, что ее жених мог заразиться там коронавирусом еще в ноябре 2019 года.

Фото в заголовке — автора

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