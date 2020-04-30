Происшествия

Под Одессой два пьяных офицера избили солдата и завладели его иномаркой

В воинской части, которая находится под Одессой, два выпивших офицера решили «позабавиться» и избили рядового-контрактника, который был на дежурстве. Затем злоумышленники завладели принадлежащей солдату иномаркой Аudi и на ней рванули в Одессу.

Потерпевший с серьезными травмами был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины.

Правоохранители занялись розыском «отчаянных» офицеров, был введен в действие план «Перехват». Иномарку нашли в Суворовском районе областного центра. Вечером в среду, 29 апреля, их задержали и поместили под стражу.

Офицерам уже сообщили о подозрении в совершенном преступлении. Правда, пока лишь по статье за угон автотранспорта (ст. 289 УК Украины).

Никаких комментариев по данному инциденту ни в ВСУ, ни правоохранители пока не дают.

Напомним, что недавно в Одессе в одной из воинских частей избили военнослужащую.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Львовщине задержали нескольких военнослужащих двух воинских частей, которые систематически похищали военное имущество.

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