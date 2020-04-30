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Под Одессой два пьяных офицера избили солдата и завладели его иномаркой
В воинской части, которая находится под Одессой, два выпивших офицера решили «позабавиться» и избили рядового-контрактника, который был на дежурстве. Затем злоумышленники завладели принадлежащей солдату иномаркой Аudi и на ней рванули в Одессу.
Потерпевший с серьезными травмами был госпитализирован в Военно-медицинский клинический центр Южного региона Украины.
Правоохранители занялись розыском «отчаянных» офицеров, был введен в действие план «Перехват». Иномарку нашли в Суворовском районе областного центра. Вечером в среду, 29 апреля, их задержали и поместили под стражу.
Офицерам уже сообщили о подозрении в совершенном преступлении. Правда, пока лишь по статье за угон автотранспорта (ст. 289 УК Украины).
Никаких комментариев по данному инциденту ни в ВСУ, ни правоохранители пока не дают.
Напомним, что недавно в Одессе в одной из воинских частей избили военнослужащую.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что на Львовщине задержали нескольких военнослужащих двух воинских частей, которые систематически похищали военное имущество.
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