Хроники коронавируса: главные события в мире 1 мая (обновляется)

Мир

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 1 мая в разных странах мира.

По состоянию на 09:28 во всем мире выявлено 3 миллиона 308 тысяч 874 случая заражения коронавирусом. Скончались 234 тысячи 133 инфицированных. Выздоровели 1 миллион 42 тысячи 993 пациента. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 18%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 1 мая, пока зафиксировано 2 миллиона 31 тысяча 748 активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 50 тысяч 937 больных. Это 3% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 1 мая были объявлены новые данные. В стране выявлен 10 тысяч 861 инфицированный COVID-19. За сутки — 455 новых случаев. Скончались 272 больных. Выздоровели 1 408 пациентов. Среди бывших советских республик по числу зараженных коронавирусом Украина занимает третье место после России и Беларуси.

08:02

С 1 мая в России вступает в силу приказ Министерства здравоохранения РФ и Министерства науки и высшего образования подписало об организации практической подготовки студентов-медиков «в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции». Согласно этому документу от 27 апреля, уже 1 мая руководители медицинских вузов должны отправить студентов на практику в больницы, занимающиеся лечением пациентов с подозрением и подтвержденным диагнозом COVID-19. А также заключить с медицинскими организациями соответствующие договоры.

Работать в больницах должны не все учащиеся, а только те, кто окончил как минимум три курса по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «медико-профилактическое дело», «стоматология» или более двух курсов по направлению «сестринское дело». Исключение составляют студенты, которые входят в группу риска, а также те, кто уже проходит практику или работает в медицинской организации.

В приказе подчеркивается, что к практике студенты допускаются «при наличии их письменного согласия» и заключении трудового договора. Перед работой они обязаны пройти онлайн-обучение по работе с вирусом. Однако, как сообщает «Медуза», многие студенты-медики заявили, что в случае отказа им угрожают серьезными проблемами с дальнейшей учебой.

06:58

В Китае за сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом, шесть — у прибывших из-за рубежа (США и Бразилия), еще шесть — внутри страны, причем все они зафиксированы в регионах, которые граничат с Россией.

Всего в Китае было выявлено 82 тысячи 874 случая заражения коронавирусом. Скончались 4 633 больных. Уже несколько дней в стране нет ни одного случая с летальным исходом среди больных с COVID-19. Выздоровели 77 тысяч 642 пациента. Активными остаются всего 599 случаев.

06:09

В Австрии с 1 мая 2020 сняты действовавшие на протяжении нескольких недель жесткие ограничения на перемещение граждан. Жители страны более не нуждаются в особых причинах для того, чтобы покидать свои дома. При этом остаются в силе правила соблюдения дистанции в 1 метр и запрет собраний более 10 человек. Исключения составляют люди, проживающие в одном домохозяйстве.

В Австрии выявлено 15 тысяч 452 инфицированных, 584 больных скончались. Выздоровели 12 тысяч 907 пациентов. Активными остаются 1 960 случаев. Проведено 256 тысяч 399 тестов. В середине мая в стране ожидается открытие ресторанов. Отели, бассейны и спорткомплексы могут приступить к работе с 29 мая.

05:12

Китай пока не дал положительный ответ на предложение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присоединиться к расследованию причин возникновения нового коронавируса. Об этом заявил представитель ВОЗ в КНР Годен Галеа в интервью Sky News.

03:51

Министерство внутренних дел Германии отмечает существенный рост преступлений, связанных с эпидемией коронавируса. Как сообщает Focus, журналисты которого ознакомились с внутренним документом МВД, мошенники успешно используют страх населения заразиться COVID-19, а также условия частичного локдауна. В частности, преступники, действуя от имени служащих и полицейских, вымогая у граждан деньги. В интернете предлагаются поддельные медикаменты и средства защиты. Активизировались киберпреступники, которые пользуются тем, что число покупателей онлайн значительно выросло.

02:17

Президент США Дональд Трамп заявил, что в его распоряжении имеются доказательства прямой связи между лабораторий Института вирусологии в Ухане и появлением нового коронавируса. Он пригрозил Пекину санкциями, аналогичными тем, которые были введены в ходе торгового конфликта между США и Китаем.

Между тем спецслужбы США согласны с учеными в том, что новый коронавирус «не был создан человеком или генетически модифицирован». Об этом говорится в заявлении офиса главы Управления директора Национальной разведки США (ODNI) Ричарда Гренелла в Вашингтоне.

При этом не исключается возможность, что легочное заболевание COVID-19 могло распространиться в результате «некого инцидента в Китае». Американские спецслужбы «продолжат самую строгую проверку всех информационных источников и разведданных», чтобы выяснить, «могла ли вспышка произойти вследствие контакта с инфицированным животным или в результате несчастного случая в одной из лабораторий Уханя», говорится в заявлении.

01:02

В Турции 1 мая вступило в силу предписание, ограничивающее на три дня все социальные контакты в 31 городе и провинции, в том числе в Анкаре и Стамбуле. Запрет будет действовать до полуночи воскресенья, 3 мая. Супермаркеты будут работать только 1 мая до 14:00 местного времени. Открытыми остаются больницы, аптеки и учреждения и службы, относящиеся к системообразующим сферам.

00:32

В Санкт-Петербурге более 400 сотрудников НИИ скорой помощи имени Джанелидзе по разным причинам ушли на больничный. Пресс-служба вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева сообщила, что с начала апреля у 111 из них был подтвержден коронавирус. Причина вспышки выясняется. Чиновники утверждают, что НИИ не принимал больных с COVID-19. В настоящее время институт не может нормально функционировать из-за острой нехватки персонала.

В обзоре за 30 апреля «ФАКТЫ» сообщали о том, что в России число инфицированных новым коронавирусом превысило 100 тысяч. Кроме того, в стране за сутки выявлено более 7 000 зараженных, что является наибольшим количеством таких случаев за сутки. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин был госпитализирован с COVID-19. В Германии канцлер Ангела Меркель согласовала с властями федеральных земель план постепенного ослабления карантинных мер. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter