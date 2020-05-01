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Место жительства ребенка в Киеве можно зарегистрировать онлайн: как это сделать
В период карантина многие услуги переведены в режим онлайн. И соответствующее подтверждение о регистрации места проживания ребенка в рамках комплексной услуги «еМалятко» придет по электронной почте или sms-сообщением. Бумажную же справку родителям выдадут уже после снятия карантинных ограничений, сообщили в горгосадминистрации.
Впервые такая услуга стала доступной во всех отделах загсов Киева. Кроме того, во время карантина сервис действует:
- в Киевском городском роддоме № 2;
- в Киевском городском родильном доме № 4 (Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины);
- в Киевском городском родильном доме № 5;
- в Государственном учреждении «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии имени Академика А. Н. Лукьяновой Национальной академии медицинских наук Украины»;
- в ООО «Исида-IVF»;
- в ООО «Аист»;
- в КНП Киевского областного совета «Киевский областной перинатальный центр».
На время карантина также приостановлено действие сроков, установленных для обращения граждан за получением админуслуг. После снятия карантинных ограничений действие установленного срока продолжится с учетом того времени, которое прошло до введения противоэпидемических мероприятий.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что благодаря заработавшему в Украине сервису «Е-Малятко» родители могут написать только одно заявление, по которому смогут получить 10 услуг прямо в роддоме или онлайн на сайте «Дія». Сначала услуги оказывали в Харькове, затем запустили сервис в Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.
Также в Украине запустили сервис проверки квитанций в электронной форме.
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