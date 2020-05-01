Мир

В России в церкви уничтожили мозаику с Путиным (фото)

В России из главного храма вооруженных сил убрали мозаику с Владимиром Путиным и надпись «Крымская весна». Старое мозаичное панно счистили со стен, его заменят картиной на церковную тематику.

Новый храм планировалось открыть к 9 мая, а до 6 мая завершить оформление мозаикой стен. После того как фотографии внутреннего убранства собора появились в сети, творение художников жестко высмеяли. Панно изображало Путина вместе с верными соратниками — министром обороны Сергеем Шойгу, директором ФСБ Александром Бортниковым. Также среди лиц на картине легко узнавались председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Как сообщает «Новая газета», на месте Путина с командой решено изобразить монахов с иконой. А надпись «Крымская весна» заменили на лозунг «Навеки с Россией». Новая концепция понравилась не всем.

Поэт Андрей Орлуша рассказал, что готовился ударить сатирой по культу личности, но не успел: 30 апреля мозаики в храме уже не было.

Впрочем, в сети не сомневаются, что пропагандисты придумают, как обыграть «зачистку» храма от изображений Путина.

Напомним, в России отменили военный парад на Красной площади 9 мая, и торжественное открытие храма вооруженных сил РФ должно было стать альтернативой праздничной церемонией.

Фото prof_preobr/Twitter, mbk-news.appspot.com

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