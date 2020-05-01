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«Ведьма»: Оля Полякова с голой грудью взбудоражила сеть (фото)
Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее рассказала, как болела коронавирусом, восхитила сеть стройной фигурой.
Певица опубликовала фото, открыв зрителям стройные ноги, талию, живот и даже голую грудь.
«Вот так с помощью блинов, пицц, пасок, и каждодневных тренировок можно выглядеть! Давайте со мной!» — пригласила она.
«Ведьма», — решили подписчики Оли. «Ненавижу!» — написала ей Маша Ефросинина. «Издеваешься», — отметила Dj NANA.
«Мне кажется, после такого фото у вас появится много врагов», «Оля, дай рецепт этих блинов», «У вас там грудь выпала», — резвятся комментаторы.
А еще Поляковой пишут, что не очень прилично так фотографироваться.
Напомним, что фотографировалась Оля Полякова и совсем без одежды.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!