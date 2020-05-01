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Шоу-бизнес

«Ведьма»: Оля Полякова с голой грудью взбудоражила сеть (фото)

14:16 1 мая 2020 257
Оля Полякова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Оля Полякова, которая ранее рассказала, как болела коронавирусом, восхитила сеть стройной фигурой.

Певица опубликовала фото, открыв зрителям стройные ноги, талию, живот и даже голую грудь.
Полякова

«Вот так с помощью блинов, пицц, пасок, и каждодневных тренировок можно выглядеть! Давайте со мной!» — пригласила она.

«Ведьма», — решили подписчики Оли. «Ненавижу!» — написала ей Маша Ефросинина. «Издеваешься», — отметила Dj NANA.

«Мне кажется, после такого фото у вас появится много врагов», «Оля, дай рецепт этих блинов», «У вас там грудь выпала», — резвятся комментаторы.

Полякова

Полякова

А еще Поляковой пишут, что не очень прилично так фотографироваться.

Полякова

Полякова

Напомним, что фотографировалась Оля Полякова и совсем без одежды.

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