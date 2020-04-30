Шоу-бизнес

Температура была под 41: Полякова с дочерью тяжело переболели коронавирусом (видео)

Популярная певица Оля Полякова, развлекающая своих подписчиков в Instagram игрой «Правда или действие» и интервью со звездными коллегами, призналась гостю своей программы журналисту Дмитрию Гордону в том, что уже переболела коронавирусом.

Обсуждая карантинные меры и последствия кризиса, артистка рассказала что чуть более месяца назад подхватила заразу во время поездки в США. Оля считает, что заразилась от младшей дочери Алисы.

«Сначала Алиса заболела. 41 градус температура была. Я такой температуры не видела никогда в жизни. У меня был просто шок. Потом и я от нее заразилась. Мы страшно кашляли, принимали антибиотики. Так тяжело переболели», — рассказала певица, но не уточнила, делали ли они тесты.

Напомним, Оля Полякова гастролировала в США. Там она попала в снежную бурю, а затем потеряла паспорт и не могла вылететь в Мексику на отдых. Вернувшись в Украину, Полякова сказала, что это был худший отдых в ее жизни.

Вместе с семьей на время карантина Полякова изолировалась на загородной даче. Певица активно ведет социальные сети, делится рецептами блюд, проводит онлайн-тренировки, берет интервью и читает вечерние сказки.

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