26.94 / 27.19 29.02 / 29.44
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Температура была под 41: Полякова с дочерью тяжело переболели коронавирусом (видео)

10:06 30 апреля 2020 969
Оля Полякова
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Популярная певица Оля Полякова, развлекающая своих подписчиков в Instagram игрой «Правда или действие» и интервью со звездными коллегами, призналась гостю своей программы журналисту Дмитрию Гордону в том, что уже переболела коронавирусом.

Обсуждая карантинные меры и последствия кризиса, артистка рассказала что чуть более месяца назад подхватила заразу во время поездки в США. Оля считает, что заразилась от младшей дочери Алисы.

«Сначала Алиса заболела. 41 градус температура была. Я такой температуры не видела никогда в жизни. У меня был просто шок. Потом и я от нее заразилась. Мы страшно кашляли, принимали антибиотики. Так тяжело переболели», — рассказала певица, но не уточнила, делали ли они тесты.

Напомним, Оля Полякова гастролировала в США. Там она попала в снежную бурю, а затем потеряла паспорт и не могла вылететь в Мексику на отдых. Вернувшись в Украину, Полякова сказала, что это был худший отдых в ее жизни.

Вместе с семьей на время карантина Полякова изолировалась на загородной даче. Певица активно ведет социальные сети, делится рецептами блюд, проводит онлайн-тренировки, берет интервью и читает вечерние сказки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Харькове задержали голую женщину

В Харькове голая женщина носила в пакете отрезанную голову: первые детали и фото жуткого происшествия

Вход в похоронное бюро

В Нью-Йорке обнаружены грузовики с десятками разлагающихся тел

Телеведущий в кадре

Во время съемки на дому за спиной тележурналиста прошла голая женщина – не его жена (видео)

Лаборатория

В 10 раз чувствительнее экспресс-анализа: в Украине создана тест-система для массовой проверки на коронавирус (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер