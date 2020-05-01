«Получив конверт с деньгами, я испугалась»: откровенное признание фаворитки «Холостяка-10» (фото)

Шоу-бизнес

1 мая в эфир канала СТБ выйдет девятый эпизод романтического реалити «Холостяк-10». В минувшем эфире девушки получили приглашение от Макса продолжить знакомство в Египте. Среди тех, кто очень рассчитывает на индивидуальное свидание, — Кристина, которую с первых эфиров называют фавориткой Холостяка. (О восьмом эфире «Холостяка-10» читайте тут) В минувшем выпуске Кристине и Насте выпала уникальная возможность — организовать свое идеальное свидание собственноручно. Для этого главный герой вручил каждой девушке по 25 тысяч гривен. Своим поступком удивила Кристина: участница решила отдать конверт с деньгами обратно Холостяку. А свидание этой пары прошло у девушки дома. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Кристина рассказала, почему она так поступила, что хотела бы изменить и призналась в своих чувствах.

— Кристина, как вы отреагировали на предложение Макса самостоятельно организовать свидание?

— У меня были смешанные чувства. Сначала я обрадовалась: «Круто! Мы проведем время вместе!». А когда получила конверт с деньгами, испугалась и растерялась: что же с ним делать?

— Это ваш первый подобный опыт?

— С учетом того, что у меня были всего одни серьезные отношения и начались они еще тогда, когда я заканчивала старшие классы, подобного опыта у меня не было. Я очень переживала, чтобы Макс правильно понял мою идею отдать ему деньги. Речь ведь шла о моем идеальном свидании. А мое идеальное свидание — это душевные разговоры за чашечкой чая и бесконечные объятия (улыбается. — Авт.).

— Почему вы решили пригласить Макса к себе домой?

— Так как деньги я отдала, а на улице было холодно, решила, что так будет лучше. Для меня это уютное, родное место. А после того, как пожила с девочками под одной крышей, оно стало еще роднее и уютнее (смеется. — Авт.).

Свидание в доме

— Вы сделали Максу подарок…

— Да, красиво упакованные бумажки с пожеланиями. Так проявляю свои чувства к человеку. Вот я такая: люблю все эти «ми-ми-ми». Макса еще в Таиланде об этом предупреждала. Для меня это важно. Делала подарок своими руками, думала о Максе и хотела показать ему: чтобы удивить любимого человека, необязательно на это тратить большие деньги. И, по-моему, удивила.

Кристина и Настя

— Макс сетовал на то, что вы не приготовили ужин.

— Знаете, если бы у меня была возможность что-то изменить в своем свидании, я бы накормила Макса (смеется. — Авт.). Больше ничего не меняла бы! Я делала так, как чувствовала.

— Как относитесь к комментариям остальных участниц сейчас, следя за проектом?

— Поменялось мнение о многих участницах. Увы, в негативную сторону. Для меня низко обсуждать внешность человека и говорить об этом за спиной. Поэтому многие девушки стали для меня «открытием».

— На вечеринке вы познакомили Макса со своей подругой. Какое впечатление у нее сложилось о Холостяке?

— Она сказала: «Не зря твоя мама пинетки вяжет!» Маше Макс очень понравился! Еще ей понравилось то, что у меня горят глаза, когда смотрю на него. Ей он показался мудрым и интересным мужчиной.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что первой девушкой, с которой на проекте поцеловался Макс Михайлюк, стала 23-летняя Даша — гимнастка из Кривого Рога. Откровенные признания Даши читайте в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ».

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