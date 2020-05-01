«Месть за активную позицию»: под Одессой подожгли машину депутата горсовета (фото)

Происшествия

В ночь на пятницу, 1 мая, в городе Рени, что на юге Одесской области, неизвестные подожгли машину депутата городского совета Виктора Метеля. (Напомним, недавно под Одессой сожгли иномарку руководителя горсовета)

Авто занялось в 03:30, и, похоже, кто-то настойчиво выслеживал хозяина. Так, Виктор вернулся домой поздно, в начале третьего ночи, и припарковал машину на улице, возле своего частного дома. Чуть более часа спустя жена увидела в окне отсветы пламени. Метель выскочил во двор — машина уже горела. Благо не растерялся: стал гасить пламя подручными средствами. И ему удалось потушить огонь. Правда, легковушка все же выгорела, но восстановлению подлежит. За немалые деньги, естественно.

По словам потерпевшего, все подобные случаи поджогов местное население считает сведением счетов с конкурентами. В частности, по ведению бизнеса. Однако депутат категорически отрицает подобную подоплеку. Он убежден: произошедшее — не что иное, как месть за его активную гражданскую позицию.

В частности, за откровенную поддержку протестнов ренийских предпринимателей, требовавших возобновления работы городского рынка.

Горожане говорят, что 49-летний Виктор Метель, депутат Ренийского городского совета VI и VII созывов, отличается активностью в вопросах защиты прав и свобод земляков.

«Он доставляет беспокойство некоторым бездельникам: выступает на сессиях, направляет запросы. Кому же из властей предержащих такое понравится?» — задаются вопросом ренийцы и констатируют: это месть за его активную позицию.

В полиции данный инцидент пока не комментируют.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что о том, что недавно в Киеве сожгли машину главы Госэкоинспекции Фирсова. А до этого под Одессой сожгли автомобиль прокурора.

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