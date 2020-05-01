Деньги

Активистов, блокирующих строительство дорог в Украине, заподозрили в связи с "тендерными троллями", — СМИ

Ряд общественных активистов, которые выступают за блокирование разработанных «Укравтодором» рекомендаций по проведению дорожных тендеров, имеют прямой интерес в принятии альтернативного варианта документа и могут быть связаны с «тендерными троллями». Об этом сообщает «РБК-Украина».

«В частности, среди таких организаций называют: Всеукраинскую дорожную ассоциацию (ВДА), Лигу антитраста, которую возглавляет экс-уполномоченная АМКУ Агия Загребельская, журналиста Юрия Николова, и „Инициативу по прозрачности инфраструктуры“, которые выступили с рядом синхронных заявлений в поддержку другой редакции методрекомендаций и с обвинениями в давлении на Минэкономразвития со стороны крупных участников рынка», — отмечается в материале.

Сообщается также, что один из главных манифестов этой группы размещен на сайте Transparency International Украина.

«Координатор системы Dozorro и руководитель направления инновационных проектов этой организации Иван Лахтионов приходится мужем директору департамента госзакупок Минэкономики и главе рабочей группы по доработке методрекомендаций Лилии Лахтионовой. Иван Лахтионов активно поддерживает публикации Агии Загребельской и Юрия Николова с критикой методрекомендаций и сам публикует критические материалы на эту тему», — пишут журналисты в материале.

Напомним, ранее журналисты показали трассы, которые уже пострадали от тендерного «троллинга». В качестве примеров привели трассы Кропивницкий — Николаев, Никополь — Днипро, Кривой Рог — Днипро, строительство и ремонт которых в свое время были заблокированы из-за жалоб компаний «Полтавабудцентр» и «Николаевбудцентр».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter