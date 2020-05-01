Происшествия

Снова в родной гавани: на главную базу ВМС в Одессе вернулся буксир «Яны Капу» (фото)

В пятницу, 1 мая, в акваторию Одесского морского порта вошел буксир «Яны Капу», который в числе еще двух кораблей ВМС Украины был захвачен 25 ноября 2018 года российскими военными возле Керченского пролива.

Эти три флотские единицы вернули Украине лишь спустя год. Выяснилось, что все оборудование с кораблей было демонтировано, а то, что осталось попросту сломано. Их техническое состояние было «на нуле», требовался капитальный ремонт, восстановление и монтаж судовой аппаратуры.

Малые бронированные катера (МБК) «Бердянск» и «Никополь» отбуксировали на николаевский судостроительный завод, а «Яны Капу» в ВМС решили восстановить своими силами.

«Работы на рейдовом буксире „Яны Капу“ проводились на территории военно-морской базы ВМС ВС Украины в Очакове, куда буксир прибыл 20 ноября 2019 года. Силами наших ремонтных служб выполнен весь необходимый комплекс ремонтно-восстановительных операций. Он прибыл в свой базовый порт — Одессу», — сообщил командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко.

В ближайшее время на военно-морскую базу «Юг» в Одессу прибудут также восстановленные МБК «Никополь» и «Бердянск».

Напомним, 25 ноября 2018 «Бердянск» и «Никополь» вместе с рейдовым буксиром «Яны Капу» осуществляли переход из Одессы в Бердянск для создания новой базы ВМС в Азовском море. Утром того же дня российский военный корабль совершил таран буксира «Яны Капу» недалеко от Керченского пролива. После этого российская сторона заблокировала проход этим проливом. Украинские корабли простояли там до вечера 25 ноября и решили вернуться в Одессу. После начала движения российские пограничники начали преследовать наши корабли, а после применили оружие. Корабли были захвачены, а 24 членов экипажа взяты в плен. Некоторые из них получили ранения во время нападения.

В ФСБ РФ заявили, что корабли заранее не согласовали свой проход через пролив. Они были доставлены в порт Керчи. Среди них был и «Яны Капу», который в ходе захвата подвергся еще одному тарану со стороны российских пограничных кораблей.

Понадобились титанические усилия как украинской стороны, так и мировой общественности, чтобы вернуть на родину наших моряков и захваченные корабли.

Был проведен комплекс экспертиз с участием отечественных и иностранных специалистов, которые представляют Украину в международных судах.

Как отметил адмирал Воронченко, снятые с «Бердянска» фрагменты брони и остатки от осколков снарядов, являются доказательствами агрессивных и противоправных действий России.

Справка «ФАКТОВ». Водоизмещение рейдового буксира «Яны Капу» (ранее он назывался «Красноперекопск») проекта 498 составляет 303 тонны, длина — 29,3, ширина — 8,3, осадка — 3,9 метра. Судно может развить скорость до 11,4 узла (около 21,1 км/ч). Дальность плавания в полном ходу 1650 миль (около 3055 километров). Автономность плавания — до шести суток. Экипаж — шесть человек.

Переименовать буксир «Красноперекопск» в «Яны Капу» (в переводе с крымско-татарского — «Новые ворота») решили в 2016 году после того, как Верховная Рада Украины дала новое название городу Красноперекопску, что в Крыму.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что освобожденные из российского плена моряки получили статус УБД.

Фото Armyinform

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