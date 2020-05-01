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Слезы и признания в любви: подробности самого эмоционального выпуска «Холостяка-10»

Вышел девятый выпуск романтического реалити «Холостяк-10» (СТБ). Страсти на проекте накаляются, и на этой неделе девушки сполна ощутили дух конкуренции.

— Для меня проект — самое большое испытание в жизни, — признался Холостяк Макс Михайлюк.

Холостяк Макс Михайлюк

Первой на индивидуальное свидание отправилась Даша. Напомним, в восьмом выпуске Церемония роз превратилась для участницы в настоящее приключение. С полной уверенностью, что проект для нее закончен, Даша садилась в машину. Однако там ее ждал сюрприз — плюшевый мишка и билет в Египет! В тайне от всех участниц Макс и Даша провели целый день в солнечной стране. Главный герой предложил спутнице попробовать то, чего он и сам еще никогда не пробовал!

— Я уже ничего не боюсь, — призналась Холостяку Даша.

Холостяк отправился вместе с девушкой на джипе в пустыню, где оба впервые стали на доску для катания по песку.

Скольжение давалось паре сложно и они решили продолжить общение в спа, где Макс и Даша делали друг другу массаж.

— Так ты мне нравишься гораздо больше, — сказал Холостяк, лежа на массажном столе.

Даша призналась, что соседство других девочек на свидании ее смущает.

— Я не считаю себя серой мышкой, — сказала Даша. — Но, в какой-то момент, сдала позиции.

— Если я пригласил девушку на свидание, каким бы оно ни было, это значит, что она мне дорога, — объяснил свои чувства Холостяк.

Вечер пара продолжила в джакузи с бокалами шампанского. Даша призналась, что ей тяжело находиться с девушками в одном доме и Холостяк предложил ей до Церемонии роз пожить самой.

Макс и Даша

— Я хочу быть с ним, — призналась Даша после свидания. — У меня любовь!

Второе индивидуальное свидание на этой неделе досталось Вике.

— Хотела я тебя украсть, а украл ты меня, — сказала девушка Холостяку. — Я этому безумно рада.

Макс пригласит участницу в казино, чтобы узнать, насколько она азартна.

— Моя цель — проиграть все наши деньги, — раскрыл идею Холостяк. — Мне хотелось посмотреть, как Вика на это отреагирует. Казино — это то место, где ты действительно можешь оценить отношение человека к победе и, самое главное, к поражению.

— Я ни разу не играла в казино, — призналась Вика, получив от Холостяка бюджет в тысячу долларов. Правда, паре не повезло и все деньги были проиграны.

Макс и Вика

Помимо двух индивидуальных свиданий с Дашей и Викой, встретиться с Холостяком выпала возможность Алине и Кристине. Вместе с приглашением эти две девушки получили билеты в Египет!

— Будет там Алина или нет — это неважно, — сказала Кристина. - Главное, что я увижусь с Максом.

Вика с Максом продолжили свидание в ресторане, где девушка изо всех сил старалась ухаживать за Холостяком.

- Мне казалось, что иногда Вика просто создает какой-то образ, чтобы мне понравиться, — усомнился в ее искренности Макс.

— Я уверена, что мы очень подходим друг другу, — уверенно заявила девушка.

Главный герой предложил Алине и Кристине прокатиться по берегу моря на лошадях. Однако участницам предстояло самим решить, кто поедет вместе с Холостяком, а кто — отдельно. Вместе с Максом поехала Кристина.

— Мне хотелось бы, конечно, быть рядом с Максом, — призналась Алина. — Но я не стала настаивать.

Макс на свидании с Алиной и Кристиной

Вечером Макс пригласил спутниц в ресторан, где с каждой у него произошел серьезный разговор.

— Вечер перестает быть томным, — сказала Алина после острых вопросов Холостяка.

— Я не понимаю, к чему эти вопросы! — возмутилась Кристина, когда Холостяк поинтересовался у девушек, насколько они с ним откровенны.

— Если что-то мне не нравится, я могу об этом сказать, показать свое недовольство, — не стала скрывать Кристина.

— А я такая, какая есть, — ответила Алина.

Во время разговора с Кристиной Макс хотел узнать, что может вывести девушку из равновесия. Она ответила, что только неверность.

— Вот тогда я могу топнуть ногой, — сказала Кристина.

Макс и Кристина

Алина в беседе с Максом рассказала о принципах воспитания в своей семье.

— Я всегда знала, что родители главные надо мной, — сказала Алина.

До Церемонии роз Макс так и не смог решить, кто ему больше нравится — Кристина или Алина.

— Это будет самая эмоциональная Церемония, — признал Холостяк.

Неожиданно на Церемонию роз пришла Даша, что заставило нервничать всех девушек.

— Я даже не посмотрела в ее сторону, — сказала Дана. - Даша не стоит Макса!

Первой розу получила Вика. В разговоре с Даной, Холостяк спросил о ее прежних отношениях.

— Это были серьезные отношения, которые длились полтора года, — рассказала Дана. — Но я так и не смогла полюбить. Макс, я чувствую, что влюбляюсь в тебя.

Холостяк преподнес Дане розу. Достался цветок и Даше. А вот Алине пришлось покинуть реалити.

— У тебя небольшой опыт общения с мужчинами, — сказал Макс, провожая девушку. — Наверное, тебе надо сделать ошибки, как это было со мной, чтобы понять, какой человек тебе нужен.

— Надеюсь, что на проекте есть девушка, которая тебе не врет, — Алина не сдерживала слез.

На следующей неделе Холостяку предстоит знакомство с родителями участниц.

Напомним, что в прошлом выпуске «Холостяк-10» проект покинула 21-летняя танцовщица Настя.

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