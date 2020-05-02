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Рост числа случаев домашнего насилия во время карантина: что делать жертвам тиранов
В Украине растет количество обращений о домашнем насилии — так, в первый месяц карантина количество соответствующих сигналов увеличилось вдвое. В женской правозащитной организации «Ла Страда-Украина» указывают, что сегодня от домашнего насилия начали страдать и семьи заробитчан, которые вынужденно вернулись из-за границы. Напомним, в правительстве Украины уже готовы отпускать их из страны, но только после гарантий работодателей.
Комментируя неутешительную статистику, бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила тенденцию тем, что сидя в четырех стенах украинцы испытывают дополнительный стресс из-за вынужденной социальной изоляции и невозможности видеться с друзьями и близкими, как раньше.
Медик также дала советы тем, что переживает домашнее насилие.
- Понимайте, что социальная изоляция может повлиять на психологическое состояние вашей семьи и / или вашего партнера.
- Уменьшите источники стресса. Читайте новости только на официальных ресурсах и не тратьте на это занятие целый день. Поддерживайте связи с родными и близкими, которые могут вас выслушать и поддержать.
- Возьмите под контроль то, что можете контролировать. Придерживайтесь «докарантинного» распорядка дня настолько, насколько это возможно. Занимайтесь спортом и спите достаточно.
- Если вы знаете, что насилие может совершаться в состоянии алкогольного опьянения, избавьтесь алкоголя дома.
- Составьте план безопасности в случае домашнего насилия. Держите документы, деньги и предметы первой необходимости в одном месте. Убедитесь в том, что у вас есть к кому обратиться с просьбой о помощи.
- Соберите необходимую информацию о «горячих» линиях по противодействию домашнему насилию, ближайших отделениях полиции, приютах и службах поддержки. Убедитесь, чтобы ваш партнер или члены семьи не знали о вашем тайнике.
Напомним, телеведущая Регина Тодоренко, которую затравили в сети из-за неудачного высказывания о домашнем насилии, решила загладить свою вину, сняв документальный фильм о домашнем насилии.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.