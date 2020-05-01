Из Украины выедут тысячи сезонных рабочих: Пристайко озвучил условия

Украина

Власти Украины хотели бы, чтобы правительства стран, бизнес которых заинтересован в приглашении украинских сезонных работников, гарантировали бы украинцам официальное трудоустройство на срок не менее чем три месяца, а также предоставили им пакета социального страхования, в первую очередь медицинского. Напомним, 29 апреля украинцам уже начали выдавать польские рабочие визы.

Об этом на брифинге 1 мая заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

Как сообщает Интерфакс-Украина, он подчеркнул, что Киев ожидает прежде всего «централизованного» обращения правительств. Также, по его словам, обсервация, тестирование на коронавирус и другие необходимые меры медицинской безопасности должны быть обеспечены как в странах, куда приезжают работники, так и при возвращении их в Украину.

Уже в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, — в Израиль и в Австрию.

«К нам уже обратились несколько правительств, с тем, что ожидаются организованные группы украинцев. Я вчера говорил с австрийским министром иностранных дел и речь идет о 802 наших работниках, которых ожидают 44 фирмы. Есть переговоры с Израилем, в понедельник ожидается разговор с финскими коллегами», — конкретизировал представитель правительства Украины, отметив, что всего речь идет о возможности организации «нескольких сотен» рейсов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали историю украинских заробитчан, которых отпустили на сезонные работы в Великобританию только с большим скандалом. А непосредственно перед инцидентом в Кабмине заявили, что решения по перевозке заробитчан будут приниматься «точечно», исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране.

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