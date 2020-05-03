Пьяный футболист устроил смертельное ДТП (видео)

Спорт

Футболист чилийского клуба «Аудакс Итальяно» Родриго Хольгадо (на фото) стал виновником жуткого ДТП. 24-летний аргентинец вместе с друзьями праздновал 31-летие своего одноклубника Фабиана Торреса. Судя по фото в Instagram, праздник удался — музыка, танцы, алкоголь.

Несмотря на действующий в Чили из-за пандемии коронавируса комендантский час, Хольгадо под утро сел пьяным за руль (в машине также находился его одноклубник Мануэль Фернандес) и примерно через 35 минут на высокой скорости снес 60-летнего мотоциклиста, который скончапся от полученных травм. Кроме того, сидевший на пассажирском месте Фернандес был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

По решению суда, виновник ДТП Родриго Хольгадо взят под стражу на четыре месяца. Форварду грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш пьяным разбил свою машину.

Фото Agencia Uno

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