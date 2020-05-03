26.91 / 27.17 29.03 / 29.48
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Пьяный футболист устроил смертельное ДТП (видео)

11:47 3 мая 2020 409
Родриго Хольгадо
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболист чилийского клуба «Аудакс Итальяно» Родриго Хольгадо (на фото) стал виновником жуткого ДТП. 24-летний аргентинец вместе с друзьями праздновал 31-летие своего одноклубника Фабиана Торреса. Судя по фото в Instagram, праздник удался — музыка, танцы, алкоголь.

Несмотря на действующий в Чили из-за пандемии коронавируса комендантский час, Хольгадо под утро сел пьяным за руль (в машине также находился его одноклубник Мануэль Фернандес) и примерно через 35 минут на высокой скорости снес 60-летнего мотоциклиста, который скончапся от полученных травм. Кроме того, сидевший на пассажирском месте Фернандес был доставлен в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

По решению суда, виновник ДТП Родриго Хольгадо взят под стражу на четыре месяца. Форварду грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что капитан «Астон Виллы» Джек Грилиш пьяным разбил свою машину.

Фото Agencia Uno

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Зеленский

Зеленский попал в ловушку: совпали интересы украинских олигархов и даже Путина

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко

У нас новый кумир?

Ольга Ляховая

Карантин по-африкански: известная украинская спортсменка поделилась откровенными фото из Кении

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер