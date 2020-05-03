Карантин по-африкански: известная украинская спортсменка поделилась откровенными фото из Кении

Спорт

Двукратная чемпионка Европейских игр-2019, призер чемпионатов Европы Ольга Ляховая, которая во время пандемии коронавируса застряла в Африке, поделилась в Instagram своей первой откровенной фотосессией. Бегунья на средние дистанции из Кременчуга во время паузы между тренировками позировала фотографу в одном нижнем белье, подписав снимки: «Будь самим собой».

Заодно очаровательная спортсменка попросила помощи у своих подписчиков. «Какое из этих фото вам больше всего по душе? Я не могу определиться», — написала у себя в Instagram 28-летняя Ольга Ляховая.

«Сложно из этих трех секси выбрать всего лишь одну», «Девушка-космос», «Все фото — захватывающие!» — пишут ей в комментариях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вице-чемпионка мира Ярослава Магучих оказалась на карантине в Португалии. 2 мая наши «португальцы» смогли спецрейсом вернуться на родину.

Фото Instagram



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