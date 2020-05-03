Хроники коронавируса: главные события в мире 3 мая (обновляется)

Мир

В этом материале «ФАКТЫ» сообщают самые актуальные и интересные новости, связанные с коронавирусом, которые происходят 3 мая в разных странах мира.

По состоянию на 14:56 во всем мире выявлено 3 миллиона 502 тысячи 956 случаев заражения коронавирусом. Скончались 245 тысяч 82 инфицированных. Выздоровели 1 миллион 128 тысяч 958 пациентов. Медики называют эти случаи завершенными. Исходя из них, высчитывается уровень смертности. Он составляет 18%.

Незавершенными или активными считаются случаи заражения, когда инфицированные находятся в больницах или самоизоляции. Сегодня, 3мая, пока зафиксировано 2 миллиона 128 тысяч 916 активных случаев. Причем в критическом состоянии находятся 50 тысяч 739 больных. Это 2% от общего числа активных случаев.

В Украине утром 3 мая были объявлены новые данные. В стране выявлено 11 тысяч 913 инфицированных COVID-19. За сутки — 502 новых случая. Скончались 288 больных. Выздоровели 1 547 пациентов.

14:03

Президент Беларуси Александр Лукашенко отказался отменять военный парад 9 мая в Минске по случаю 75-летия Победы. «Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь», — заявил Лукашенко.

Парад, по его словам, «не самое опасное с точки зрения эпидемиологов и вирусологов мероприятие». «Тысячи и тысячи людей хотят, что он состоялся 9 мая. Никого тащить на него не будем», — сказал президент Беларуси.

В республике за сутки выявлено еще 877 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных составляет теперь 16 тысяч 705 человек. Беларусь обошла Израиль (16 тысяч 193) и стремительно догоняет Сингапур (18 тысяч 205).

Скончались в стране от коронавируса 99 больных (плюс 2 за сутки). Выздоровели 3 196 пациентов. Активными остаются 13 тысяч 410 случаев. Проведено 204 тысячи 239 тестов.

12:03

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете The Sun on Sunday заявил, что пока он боролся с коронавирусом, врачи уже готовились к тому, чтобы сообщить о его смерти. Чтобы не дать ему умереть, сотрудникам больницы Святого Фомы в Лондоне, где Джонсон несколько дней находился в палате интенсивной терапии, понадобились «литры и литры кислорода». Подробнее о том, что британский премьер рассказал журналистам, читайте здесь.

11:27

Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого 30 апреля был выявлен коронавирус, в целом нормальное. Об этом заявил его пресс-секретарь Борис Беляков. «Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение. Самочувствие, в целом, нормальное. Работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону», — сказал Беляков. Он подтвердил, что Мишустин пока находится в больнице.

10:53

Очень многие в Германии высоко оценивают действия канцера Ангелы Меркель во время пандемии коронавируса. Эксперты и политики считают, что она очень уверенно руководит страной в столь сложное время. В Берлине все громче звучат голоса, считающие, что Меркель должна остаться во главе правительства на пятый срок.

10:23

В России опять установлен рекорд по числу инфицированных за сутки — 10 тысяч 633 человека. Общее количество случаев заражения составляет теперь в стране 134 тысячи 687. Россия обошла Турцию по этому показателю и вышла на седьмое место в мире. Скончались 1 280 больных (плюс 58 за сутки). Выздоровели 16 тысяч 639 пациентов. Активными остаются 116 тысяч 768 случаев. Проведено 4 миллиона 100 тысяч тестов.

10:12

Спецслужбы пяти западных стран считают, что Китай преднамеренно уничтожил доказательства, касающиеся вспышки нового коронавируса, начавшейся в Ухане в конце 2019 года. Британская газета The Daily Telegraph получила в свое распоряжение 15-страничный доклад, подготовленный разведывательным альянсом «Пяти глаз», который объединяет спецслужбы США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Авторы доклада утверждают, что правительство Китая скрывало любые новости о появлении коронавируса, подвергая таким образом риску другие страны. Кроме того, западные спецслужбы считают, что в Китае были уничтожены доказательства проведения опытов с COVID-19 в лабораториях. Они также указывают, что власти КНР отказывались предоставлять биоматериалы зарубежным ученым, которые работали над созданием вакцины. В докладе говорится, что Пекин еще в начале декабря прошлого года имел доказательства передачи нового коронавируса от человека человеку, однако отрицал этот факт вплоть до 20 января.

09:43

Швейцарский фармацевтический концерн ROCHE сообщил о получении в США официального временного разрешения на использование теста на антитела к новому коронавирусу. Подобные тесты проводятся с целью установить наличие иммунитета против СOVID-19 у людей, перенесших инфекцию, и помочь властям стран, охваченных пандемией, в принятии решений об ослаблении карантинных мер и возвращении к нормальной общественной жизни. Кроме ROCHE разрешения в США получили уже Abbott и DiaSorin.

08:14

В Германии снижается скорость распространения коронавируса и смертность от него. Как сообщил 3 мая Институт имени Роберта Коха, за сутки в стране выявлено 793 новых случая заражения COVID-19. Днем ранее было 945 случаев, 1 мая — 1939. Общее число инфицированных в ФРГ составляет теперь 162 тысячи 496 человек.

За сутки скончались 74 больных. Днем ранее — 94, 1 мая — 193. Общее число умерших — 6 649 человек.

05:53

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер поддержал план возобновления матчей бундеслиги по футболу в мае. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag. Министр подчеркнул, что для футболистов должны действовать те же правила, что и для остальных людей. «Если у кого-то в команде или у персонала клуба обнаружится коронавирус, то весь клуб, а, возможно, и команда, против которой был сыгран последний к тому моменту матч, должны провести две недели на карантине», — сказал Зеехофер. Предполагается, что первые игры бундеслиги в конце мая пройдут без зрителей.

03:47

В Китае за последние сутки выявлены всего два случая заражения коронавирусом. В стране не зафиксировано за последние 24 часа ни одного случая с летальным исходом, связанного с COVID-19. Еще недавно занимавший первое место в мире по числу инфицированных и умерших от коронавируса Китай находится сегодня на 11-м месте — 82 тысячи 877 случаев заражения. Скончались 4 633 больных. Выздоровели 77 тысяч 713 пациентов. Активными остаются 530 случаев.

02:52

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер призвал Запад к снятию санкций с России. «Именно сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут тяжелые в плане экономики времена, нам нужно больше сотрудничества. Поэтому бессмысленные санкции надо отменить», — заявил Шредер в интервью газете Tagesspiegel.

01:12

Во Франции замедлился рост смертей, связанных с новым коронавирусом. За последние сутки в больницах и домах престарелых от COVID-19 умерли 166 человек. Это наименьшее число умерших за последние пять недель. Уменьшается и число пациентов в отделениях интенсивной терапии.

Всего в стране инфицировано 168 тысяч 396 человек. Скончались 24 тысячи 760 больных. Выздоровели 50 тысяч 562 пациента. Активными остаются 93 тысячи 74 случая. Проведено 1 миллион 100 тысяч 228 тестов.

В обзоре за 2 мая «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Испании и Австрии отмена ряда ограничительных мер привела к тому, что тысячи людей вышли на улицы и пляжи и выстроились в очереди перед магазинами. Президент США Дональд Трамп впервые за месяц покинул Белый дом и отправился на уик-энд в загородную резиденцию Кэмп-Дэвид. Кроме того, в материале была дана показательная статистика по разным странам мира, а также названы различные подходы борьбы с пандемией.

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