Команда Милевского разгромила соперника в матче чемпионата Беларуси (видео)

Спорт

В воскресенье, 3 мая, проходят очередные матчи 7-го тура чемпионата Беларуси по футболу — единственной в Европе лиги, не приостановленной из-за пандемии коронавируса.

Действующий чемпион страны брестское «Динамо» с украинцами Артемом Милевским и Александром Нойоком в стартовом составе (Евгений Хачериди, как известно, отбывает пятиматчевую дисквалификацию) в гостях разгромил аутсайдера лиги «Белшину» — 3:0 (Ясюкевич, 11, в свои ворота, Гордейчук, 52, Лаптев, 63) и поднялся в турнирной таблице на 7-е место. Кроме того, динамовцам удалось прервать серию из двух поражений подряд.

Отметим, что Милевский был заменен на 73-й минуте, а Нойок отыграл весь матч.

К слову, во время поединка в Бобруйске одному из болельщиков на трибуне стало плохо. Зрителю помогли врачи брестского клуба, вскоре подоспели и дежурные врачи «скорой». Болельщики одарили медиков «Динамо» аплодисментами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что брестское «Динамо» выбило из Кубка страны подопечных Юрия Вернидуба.

Фото ФК «Динамо» (Брест)



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