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В Казахстане из-за прорыва дамбы затоплены населенные пункты и тысячи гектаров земли (видео)

17:12 3 мая 2020 266
казахстан
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Узбекистане из-за проливных дождей прорвало дамбу водохранилища. Случилось это 1 мая, а сейчас вода добралась до территории соседнего Казахстана. Мощным потоком были подтоплены десять поселков, залиты поля, где как раз посеяли хлопок. В воде оказались пастбища и находившийся там крупный и мелкий рогатый скот.

Жителей десяти поселков в Туркестанской области Казахстана пришлось эвакуировать.

В воде оказались более шестисот домов в населенных пунктах Жана-Турмыс, Женис, Фирдоуси, Оргебас. Для 22 тыс. человек ищут временное убежище. Предполагается, что эвакуированных вывезут в поселок Атакент.

Эвакуация затруднена, поскольку частично подтоплена автотрасса Мырзакент — Женис — Жана-Турмыс.

Людей вывозили на лодках. Некоторые дожидались спасателей на крышах домов.

Напомним, осенью 2019 года случился прорыв дамбы на реке Сейба в Красноярском крае России. А летом 2019 года из-за прорыва дамбы ушел под воду сибирский город Тулун.

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