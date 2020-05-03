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Урожая больше нет: в сети показали последствия сильного града на Житомирщине (фото, видео)
Сильный град 2 мая оставил после себя в Житомирской области ледяные поля и уничтожил первые всходы на придомовых участках. Жители жалуются, что град повредил рассаду, ее придется высаживать заново.
Град побил тюльпаны на клумбах, сбил цвет плодовых деревьев, что однозначно отразится на будущем урожае вишен и яблок.
Во второй половине дня 3 мая такой же проливной дождь с градом пронесся над Киевской областью.
Напомним, синоптики предупредили, что 4 мая в Украине снова вероятен град, потепление придет не раньше вторника, 5 мая.
Фото ЖИТОМИР-ІНФО/Facebook, www.zhitomir.info
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