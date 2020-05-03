"Деньги, здоровье, энергия, время": Мендель озадачила сеть крайне странным видео

Политика

Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Зеленского, неожиданно решила пофилософствовать. На своей странице в Instagram Мендель попросила подписчиков ответить, что для них наиболее важно сейчас: деньги, здоровье, энергия или время.

«Пока мы сидим на карантине, давайте определимся, в каком порядке для нас важны эти ресурсы! Поехали!» — предложила пресс-секретарь.

Мендель в последнее время редко комментирует острые политические события или важные новости. Тем неожиданнее для подписчиков было увидеть такой опросник. Кроме скептических реплик («зачем это все», «какая разница»), были и искренние ответы. Немало ответивших признавались, что для них сейчас важны деньги, все остальное — на втором месте.

Вскоре Мендель решила объяснить, какую мысль пыталась донести. «Деньги — категория, которую восстановить легче всего», — считает пресс-секретарь.

«Единственное, чего мы не можем восстановить — это время. Это единственная категория, которую мы теряем навсегда», — убеждена Мендель. По ее мнению, список в порядке убывания ценности должен выглядеть следующим образом: «время, здоровье, энергия, деньги».

Среди подписчиков не все согласились с таким мнением. А некоторые и вовсе не стали скрывать, что не поняли цели социсследования.

Напомним, ранее Мендель поплатилась, когда решила открыть комментарии на своей странице в Facebook. У нее сразу поинтересовались, откуда столько времени, чтобы зависать в соцсетях. А Офис президента решил отключить возможность комментирования постов в Instagram и YouTube.

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