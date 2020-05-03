Гол Зидана признали самым красивым в истории Лиги чемпионов (видео)

Спорт

Авторитетное французское издание France Football составило рейтинг 50 лучших голов в истории Лиги чемпионов с 1992 по 2020 год.

Самым красивым признан точный удар Зинедина Зидана в финальном поединке Лиги чемпионов 2002 года между «Реалом» и «Байером» на стадионе «Хемпден Парк» в Глазго (2:1). В конце первого тайма бразилец Роберто Карлос с левого фланга запустил мяч свечкой в чужую штрафную, и француз с лета поразил ближний угол ворот Ханса-Йорга Бутта. Этот гол стал для Королевского клуба победным.

На второе место в рейтинге France Football поставил гол Мауро Брессана в матче «Фиорентина» — «Барселона» 1999 года, на третье — точный удар Криштиану Роналду в игре «Ювентус» — «Реал» в 2018-м.

Гол Мауро Брессана

Гол Криштиану Роналду

Рейтинг топ-50 и видео голов можно найти на сайте France Football.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист итальянского «Кальяри» Раджа Наингголан посвятил свой шикарный гол больной раком супруге.

Фото Getty Images

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