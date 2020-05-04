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Спорт

Лидер «Динамо» трогательно поздравил свою собаку с днем рождения (фото)

9:10 4 мая 2020 116
Виктор Цыганков со своей собакой
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков, находясь на карантине дома, сполна смог убедиться в преданности своего четвероногого друга. Более того, в честь дня рождения своей собаки — золотистого ретривера по кличке Лаки — футболист написал трогательный пост в Instagram.

«Помню, как брали тебя совсем маленьким щеночком, а уже сегодня тебе исполняется год. Прекрасный, счастливый и незабываемый год с чувственным и любящим малышом. Как мало тебе нужно для счастья — всего лишь, чтоб кормили, выгуливали и любили. Оставайся всегда собой, ведь мы убедились, что ты не просто собака, а целая личность. Любим тебя. P. S.: вторая фотография из разряда когда фотогеничность — наше второе имя», — написал Виктор Цыганков, сопроводив пост двумя снимками с Лаки.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Виктор Цыганков завел для своего «спарринг-партнера» Лаки аккаунт в Instagram.

Фото Instagram

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