Девушка футболиста «Ювентуса» повторила эротический челлендж невесты Роналду (фото)

Спорт

Девушка лучшего молодого футболиста Европы 2018 года, защитника «Ювентуса» Маттейса де Лихта, за переход которого туринский клуб в прошлом году заплатил «Аяксу» 75 млн евро, повторила челлендж невесты Криштиану Роналду Джорджины Родригес.

Как известно, возлюбленная португальца показала идеальные ягодицы, развешивая на улице одежду.

Джорджина Родригес

Аннеке Моленар, как и Джорджина, во время карантина поддерживает себя в форме, часто публикуя фотографии со своих тренировок в Instagram.

Девушка не осталась в стороне от пикантного челленджа невесты Роналду и тоже продемонстрировала свою фигуру, развешивая одежду в нижнем белье.

«Карантинная деятельность», — подписала фото 20-летняя Аннеке.

Аннеке Моленар

Кстати, девушка де Лихта выросла в футбольной семье. Ее отец — бывший защитник «Аякса» Кейе Моленар в свое время выиграл с амстердамцами два чемпионата Нидерландов, а сейчас входит в совет директоров клуба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинская бегунья Ольга Ляховая опубликовала откровенные фото из Африки.

Фото Instagram



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter