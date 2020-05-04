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Девушка футболиста «Ювентуса» повторила эротический челлендж невесты Роналду (фото)
Девушка лучшего молодого футболиста Европы 2018 года, защитника «Ювентуса» Маттейса де Лихта, за переход которого туринский клуб в прошлом году заплатил «Аяксу» 75 млн евро, повторила челлендж невесты Криштиану Роналду Джорджины Родригес.
Как известно, возлюбленная португальца показала идеальные ягодицы, развешивая на улице одежду.
Джорджина Родригес
Аннеке Моленар, как и Джорджина, во время карантина поддерживает себя в форме, часто публикуя фотографии со своих тренировок в Instagram.
Девушка не осталась в стороне от пикантного челленджа невесты Роналду и тоже продемонстрировала свою фигуру, развешивая одежду в нижнем белье.
«Карантинная деятельность», — подписала фото 20-летняя Аннеке.
Аннеке Моленар
Кстати, девушка де Лихта выросла в футбольной семье. Ее отец — бывший защитник «Аякса» Кейе Моленар в свое время выиграл с амстердамцами два чемпионата Нидерландов, а сейчас входит в совет директоров клуба.
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Фото Instagram
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