Когда украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для получения зарплаты

Деньги

Недавнее введение в Украине международного номера банковского счета изменит многие финансовые операции, в том числе и порядок выплаты зарплат. Сегодня большинство работающих украинцев получают заработную плату на платежную карту, привязанную к банковскому счету в определенном банке. Однако человек пока не может выбрать самостоятельно банк, где будет обслуживаться его зарплатная карта. Это решает работодатель в зависимости от того, в каком банке он обслуживается. Однако вскоре ситуация кардинально изменится, и люди смогут самостоятельно решать, на какой счет они хотят получать зарплату.

Национальный банк Украины принял постановление № 56 «Об утверждении изменений к инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте» которым оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы свои сотрудникам. В НБУ отмечают, что после введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы сотрудникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору.

Новация позволит избежать конфликтных ситуаций между работодателем и работником о праве работника самостоятельно выбирать банк для получения заработной платы. Это новшество заработает с 1 января 2021 года. Переходный период дан для того, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

«Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет, — заявил заместитель председателя Национального банка Сергей Холод. — Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно было реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширению спектра банковских услуг».

Также постановлением НБУ вносятся другие изменения в инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте, связанные с изменениями в законодательстве Украины, в частности в Кодексе Украины по процедурам банкротства, а также в Законе Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Напомним, что такое международный стандарт IBAN и как изменились банковские счета миллионов украинцев. Аббревиатура IBAN обозначает International Bank Account Number и переводится с английского как «международный номер банковского счета». Основой системы стали разработки Международной организации по стандартизации совместно с Европейским комитетом банковских стандартов. Уже 46 стран перешли на данную систему идентификации. В частности, это стандартная система банковского счета в государствах Евросоюза. Каждая страна самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN — по стандарту ISO 13 616.

Для Украины номера счетов IBAN состоят из 29 буквенно-цифровых символов. Они условно разделяются на две группы. Первые 10 знаков — код страны, контрольное число и код банка. В частности, первые две буквы UA указывают на код страны, в данном случае это Украина. Следующие за кодом страны два символа контрольные, они предназначены для проверки достоверности счета и защищают информацию от ошибок при внесении данных. Следующие шесть цифр — код МФО банка.

Вторая группа символов, состоящая из 19 знаков, — непосредственно номер счета клиента банка. Причем первые в этой группе четыре нуля, как правило, дополняют IBAN до 29 знаков. А последние 15 символов являются непосредственно номером счета клиента.

«Для банковских клиентов — частных лиц новшества, связанные с введением международного стандарта банковских счетов, не будут сколько-нибудь заметными, ведь им не нужно ничего переоформлять, — сообщил ранее «ФАКТАМ» управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий. — Со временем мы все привыкнем к международному стандарту счетов и всем будут понятны по номеру счета как минимум коды стран, обозначенных в первых двух символах IBAN. Это станет таким же привычным и узнаваемым, как буквенная аббревиатура страны.

Хочу подчеркнуть, что процедура перехода на новый международный стандарт счетов является техническим вопросом банков, в задачу которых входит максимально комфортный переход для клиентов. Банкам лишь необходимо их должным образом информировать. Никаких документов для смены счета клиентам подавать не нужно.

Также важно понимать, что если речь идет о юридических договорах, коммерческих контрактах, то вносить изменения в действующие документы вследствие смены стандарта счета не нужно. Юридическая сила всех заключенных договоров никак не меняется с введением нового стандарта банковских счетов. Просто новые контракты будут заключаться с учетом этого стандарта. Партнеры могут информировать друг друга о смене счетов и новой форме записи счетов", — отметил эксперт.

Стоит напомнить, что с 28 апреля, в Украине изменились правила некоторых финансовых операций как граждан, так и юридических лиц. Государство теперь будет по-новому контролировать финансовые потоки. В частности, для перевода средств на сумму свыше 5 тысяч гривен люди должны пойти процедуру идентификации. Это можно будет сделать с помощью системы BankID fakty.ua/339 732 или внутренних сервисов банков. Чтобы избежать недоразумений, Национальный банк Украины опубликовал разъяснение по многим насущным вопросам, связанным с идентификацией граждан при проведении различных финансовых операций.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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