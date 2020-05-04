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Обезьяна на мотоцикле похитила ребенка: видео шокировало сеть

11:06 4 мая 2020 44
Обезьяна и ребенок
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В сети стало вирусным шокирующее видео, которым поделился пользователь Twitter из Индии Сусанта Нанда. В ролике видно, как к группе детей на небольшом игрушечном мотоцикле подъезжает обезьяна, спрыгивает с него, резко хватает маленькую девочку и с неожиданной силой тащит ее за собой. За похитительницей, которая успела протащить ребенка по земле метров десять, бросился взрослый мужчина. Заметив погоню, животное оставило девочку в покое. Девочка тут же поднялась на ноги и побежала обратно — видно было, что она не слишком сильно пострадала. Где именно был снят на видео этот инцидент не сообщается.

Кто-то из пользователи сети предположил, что обезьяна могла быть специально обучена торговцами людьми. А другие заявили, что обезьяны вообще довольно опасные животные, которые часто воруют детей и по собственной инициативе. Так что от них лучше держаться подальше.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Таиланде сотни обезьян, оставшись без кормильцев-туристов из-за эпидемии, дерутся за еду (видео).


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