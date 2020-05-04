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Обезьяна на мотоцикле похитила ребенка: видео шокировало сеть
В сети стало вирусным шокирующее видео, которым поделился пользователь Twitter из Индии Сусанта Нанда. В ролике видно, как к группе детей на небольшом игрушечном мотоцикле подъезжает обезьяна, спрыгивает с него, резко хватает маленькую девочку и с неожиданной силой тащит ее за собой. За похитительницей, которая успела протащить ребенка по земле метров десять, бросился взрослый мужчина. Заметив погоню, животное оставило девочку в покое. Девочка тут же поднялась на ноги и побежала обратно — видно было, что она не слишком сильно пострадала. Где именно был снят на видео этот инцидент не сообщается.
Кто-то из пользователи сети предположил, что обезьяна могла быть специально обучена торговцами людьми. А другие заявили, что обезьяны вообще довольно опасные животные, которые часто воруют детей и по собственной инициативе. Так что от них лучше держаться подальше.
We are surely living in strange times— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) May 4, 2020
Broad daylight kidnapping attempt by monkey…
VC- Rex pic.twitter.com/04grUaB4eY
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Таиланде сотни обезьян, оставшись без кормильцев-туристов из-за эпидемии, дерутся за еду (видео).
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